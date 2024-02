Area di crisi complessa, a Cairo la presentazione dei bandi regionali per ulteriori venti milioni di euro

Cairo Montenotte. Lunedì 26 febbraio, dalle ore 10.30, Regione Liguria presenterà a Cairo Montenotte (nella sala convegni di BPER Banca, via Colla 2) le opportunità in arrivo per le imprese dell’area di crisi industriale complessa savonese. Ulteriori 20 milioni che verranno messi a disposizione, a partire da aprile, con i bandi regionali: 15 milioni per gli investimenti produttivi, con richieste che potranno raggiungere il milione di euro e un’agevolazione composta da una quota a fondo perduto (25%) e una a finanziamento a tasso agevolato (75%); 3 milioni per la ricerca e l’innovazione tecnologica; 2 milioni per la creazione d’impresa. Come per le precedenti edizioni, nella compilazione della graduatoria dei beneficiari verrà mantenuto, come criterio premiale, l’incremento occupazionale correlato agli interventi compiuti dalle imprese.

“La scelta di rafforzare con ulteriori 20 milioni l’impegno di Regione Liguria sull’area di crisi industriale complessa del savonese nasce dall’enorme successo ottenuto in passato dalle nostre misure, che viaggiano in parallelo a quelle nazionali – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, in quota Lega, Alessio Piana – Il Mise, infatti, attraverso Invitalia ha incrementato quest’estate di 30 milioni di euro il proprio apporto sull’area e Regione non è voluta esser da meno. Se sommiamo vecchie e nuove risorse, sono più di 100 i milioni messi a disposizione delle imprese dell’area, con tutte le conseguenze occupazionali che ci sono già state e che ci saranno”.

Le agevolazioni ministeriali erano dedicate a operazioni superiori al milione di euro e, sino ad oggi, hanno finanziato con il primo bando, gli interventi e le conseguenti assunzioni di aziende come Cartiere Carrara, First Plast ed Esso Italiana. Al sostegno previsto ad Alstom con il secondo avviso, si aggiungerà quello a Pegaso, uscito vittorioso dal contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato, che riceverà così, tra fondo perduto e finanziamento, circa 16 milioni per un intervento che porterà a 60 nuove assunzioni sul territorio.

“Il 26 febbraio insieme all’assessore Alessio Piana saranno presenti i funzionari del Dipartimento dello Sviluppo economico di Regione Liguria – aggiunge l’amministratore unico del Parco Tecnologico Valbormida, l’Avv. Francesco Legario, che modererà i lavori – Con l’invito alla partecipazione rivolta a tutti i sindaci dei comuni dell’area di crisi industriale complessa del savonese che, ricordo, comprende tutti i comuni della Valle Bormida oltre a quelli di Vado Ligure, Quiliano e Villanova d’Albenga, gli eletti del territorio ma, soprattutto, Unione industriali insieme ai loro iscritti e i sindacati tutti. Ritengo, sinceramente, che il nostro territorio abbia ricevuto e stia ricevendo un aiuto veramente concreto per il proprio sviluppo, che ha generato e genererà ricadute dirette e posti di lavoro. Confido che molti imprenditori siano presenti all’evento che sono poi i veri soggetti a cui le misure sono dedicate”.