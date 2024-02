Annalisa ospite da Fazio tesse le lodi di Savona e Carcare, che spot: “Uniche, grazie per il supporto”

Savona/Carcare. Un presentatore savonese, un’ospite carcarese, l’esperienza alla principale kermesse canora italiana, che si è svolta in una città dell’imperiese, i progetti futuri (che passano per il suo paese di origine, in Valbormida). E’ stata inevitabilmente a forti tinte liguri la partecipazione di Annalisa Scarrone alla trasmissione “Che tempo che fa”, ospite di Fabio Fazio.

Un’intervista dedicata in gran parte, come prevedibile, alla sua ultima partecipazione dal Festival di Sanremo, conclusosi giusto sabato sera scorso. Festival a cui Annalisa ha partecipato finora ben sei volte: “La prima delle quali undici anni fa proprio con te”, ha ricordato rivolgendosi a Fazio.

Fazio che, per sua stessa ammissione, si vanta “molto con tutti” di condividere le stesse origini liguri e savonesi di Annalisa: “Lo dico a tutti, è nata a Savona come me”.

Proprio la loro città di nascita ha dedicato alla cantante le luminarie natalizie: “Lo scorso Natale – ha ricordato Fazio – nella nostra città hanno usato come luminarie le frasi delle tue canzoni. Sono impazziti tutti! Savona città sobria, invece…”.

E lei, come già dichiarato più volte, ha trovato questo omaggio “una cosa molto bella. Ero molto emozionata”.

Parlando dei suoi progetti futuri, Annalisa non ha mancato di dedicare un pensiero d’affetto al suo paese di origine: “Mi faccio portare a Carcare, il mio paese. Lì mi aspetta tutta la mia famiglia e i tanti amici che mi hanno sempre supportato”.