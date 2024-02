Annalisa in concerto il 17 luglio a Genova, a Sanremo la Liguria tifa per sua “Nali”

Liguria. Dopo aver dominato le classifiche italiane per mesi e in attesa di calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, Annalisa quest’estate sarà in concerto a Genova.

Il live è in programma mercoledì 17 luglio 2024, all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone a partire da mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 11.

La data fa parte del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi e che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione.

Il Festival nelle scorse settimane ha già annunciato il concerto degli Ex-Otago venerdì 12 luglio 2024 all’Arena del Mare di Genova.

Il 2023 è stato l’anno di Annalisa. La cantautrice ligure – è di Carcare, nell’entroterra savonese – ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la “regina del pop”. Solo nel 2023, ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 33 Dischi di Platino e 13 Oro. Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista a essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno (Fimi/Gfk).

La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche, l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.

L’artista è attesa nei prossimi giorni sul palco del 74° Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, che sarà contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” disponibile dal 9 febbraio 2024.

Il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: “portare in città gli artisti più importanti del panorama musicale contemporaneo”. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.