Andora, la rinascita di Borgo Castello da 20mln di euro: turismo esperienziale grazie alla realtà virtuale aumentata

Il progetto di recupero e valorizzazione di Borgo Castello di Andora, dal titolo “Remember the past to build the future”, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, è stato presentato questa mattina in Regione Liguria. Si inserisce tra i 21 progetti pilota finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante.

Quello a Borgo Castello è un intervento molto articolato che opera nel cuore di un parco archeologico con un complesso monumentale di grande valore in Liguria: il Paraxo (castello dei Clavesana) e la Chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo che sorgono al culmine di una borgata medioevale a pianta circolare.

Il progetto prevede la rigenerazione a fini residenziali, ricettivi e culturali, con il massiccio utilizzo della realtà virtuale aumentata a servizio della fruizione turistica, con una speciale offerta esperienziale per il parco agricolo, il giardino botanico denominato “Orto del muto” e il polo museale previsto nel castello.

L’obiettivo è quello di un ripopolamento nell’antico borgo andorese di residenti, attività economiche, agricole, artigiane e, appunto, turistiche.

La rigenerazione urbana sarà sviluppata partendo dai ruderi esistenti e nel rispetto delle caratteristiche storiche degli edifici esistenti. Prima di completare la progettazione della rigenerazione del Borgo e di avviare il cantiere, si è intrapreso un percorso di studio rigoroso dei luoghi e del parco archeologico con l’Università e la Soprintendenza, oltre alla collaborazione del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, (DAFIST) e al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) che ha effettuato una attività di rilevamento che ha permesso di realizzare un modello digitale della superficie, modelli 3D dei ruderi anche grazie all’utilizzo di laser scanner e tecnologie innovative.

Sono state fatte verifiche strutturali e analisi della stabilità dei ruderi presenti: lo stesso Dipartimento Architettura e Design (DAD)ha redatto delle linee guida relative a metodi e buone pratiche di costruzione da attuare nella ri-costruzione del Borgo che impongono la massima conservazione possibile dell’antico borgo e tecniche costruttive diverse a seconda della tipologia di edificio in cui si andrà ad intervenire.

“Un progetto che vede un non solo interventi strutturali, ma un vero e proprio progetto sociale ed economico di rinascita: una riqualificazione urbana che rappresenta un volano dell’economia innanzitutto, con riferimento alla cultura, alla parte agricola, alla parte di allevamento e una serie di percorsi che noi svilupperemo con l’ausilio delle tecnologie in un borgo storico che ha delle caratteristiche uniche e bellissime” ha affermato il sindaco Mauro Demichelis.

Nel dettaglio: “Un restyling completo di tutta questa borgata che dentro ha un castello, il palazzo che verrà riqualificato e poi assegnato alla Fondazione Cavallini Sgarbi per inserire delle opere di altissimo livello che sarà possibile visitare anche con la realtà aumentata dinamica, quindi il visitatore potrà vedere non solo quello che è presente sul momento, ma anche la mostra d’arte precedente e quella futura. Poi ci saranno 22.000 metri di parte agricola, esperienziale e di allevamento, dove si potranno raccogliere le olive, fare una lavorazione e ottenere l’olio, oppure raccogliere l’uva e arrivare fino alla produzione del vino”.

“Ci sarà anche un albergo diffuso, ristoranti e i servizi necessari all’accoglienza turistica. E poi il verde con piante secolari che verranno riportate al loro antico splendore. Con l’Università verranno svolti dei percorsi non solo giornalieri ma anche notturni, sempre legati alla realtà aumentata dinamica: spazio anche al divertimento con i cartoni animati, si potranno vedere i dinosauri o ancora le persone vestite come un tempo” conclude il primo cittadino andorese.