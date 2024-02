Andora approva il bilancio di previsione: “In dieci anni nessun aumento nella tassazione locale”

Andora. Record fiscale per Andora che in dieci anni non ha mai ritoccato la tassazione locale. Aliquote invariate per i tributi e anche per le tariffe pagate di apprezzati servizi come asili nido, campi solari e trasporto scolastico che sono comunque migliorati sia per l’offerta che per il numero di posti disponibili. Per non aggravare i cittadini che usufruiscono di questi servizi più del 50% della spesa rimane a carico dell’Ente. Gli andoresi, inoltre, sono fra i pochi italiani a non subire in busta paga le detrazioni dell’addizionale Irpef comunale.

“Una tassa che permetterebbe al Comune di incassare circa 650 mila euro: soldi che preferiamo rimangano in tasca ai cittadini, visti anche gli aumenti esponenziali che hanno caratterizzato ogni settore in questi ultimi anni – ha dichiarato l’assessore ai servizi finanziari e bilancio, tributi, patrimonio, servizi informatici, Fabio Nicolini – Ieri sera, il consiglio comunale di Andora ha approvato il Bilancio di previsione che rispetta e soddisfa tutti i requisiti obbligatori di finanza pubblica continuando a fare a meno anche di un’altra notevole risorsa economica, quella sulle soste: i parcheggi, infatti, non sono a pagamento. Bilancio in pareggio, investimenti e servizi ai cittadini assicurati malgrado molte risorse comunali vadano allo Stato”.

“Ogni anno la finanza nazionale chiede sempre di più ai Comuni che devono privarsi di risorse e cercare di mantenere inalterati i servizi. Ricordiamo che il solo Comune di Andora contribuisce, con i soldi dei residenti andoresi e dei proprietari di seconde case, con più di 5 Milioni di Euro al bilancio nazionale a fronte di poco meno di 10 milioni di euro incassati con l’IMU. Più del 50% di quanto incassato rimane allo Stato e la parte minoritaria rimane nelle casse comunali che devono far fronte a tutte le spese necessarie a fornire servizi adeguati”.

Puntualizza l’assessore Nicolini: “Lasciamo un bilancio sano che dà ossigeno allo sviluppo economico di Andora, anche attraverso opere pubbliche fondamentali a livello urbanistico come la pista ciclabile che inizierà a breve, Borgo Castello oltre a continui interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi che, ricordo, vengono utilizzati gratuitamente da tutte le associazioni sportive – spiega l’assessore Nicolini – Far quadrare i bilanci tagliando risorse in alcuni settori non è un modo serio per gestire i soldi pubblici perché, inevitabilmente, si creano delle disparità fra i cittadini o fra le realtà che caratterizzano il nostro tessuto sociale ed economico. Nelle materie e nei servizi in cui il Comune gode di autonomia di azione, siamo riusciti a investire in modo equanime in opere pubbliche, servizi ai cittadini, nell’assistenza ai più deboli, senza privare di risorse la promozione turistica, grazie a manifestazioni ad alta attrattività, valorizzando la salvaguardia del territorio, promuovendo le nostre spiagge, il nostro entroterra e le nostre eccellenze in fiere internazionali, nazionali. Siamo riusciti anche a portare Andora all’attenzione di trasmissioni importanti della Rai che si sono occupate dei suoi prodotti tipici agricoli o del pluripremiato porto turistico”.