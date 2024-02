Amministrative, Natale (PD): “Ma quale sesta stella del M5s, noi spina nel fianco di Toti”

Liguria. “Più che la sesta stella di qualcuno, siamo la spina nel fianco Toti, che soffre di sindrome dell’abbandono ed è in piena crisi politica”.

Così, all’agenzia Dire, il segretario regionale del Pd in Liguria, Davide Natale, nel botta e risposta con il governatore Giovanni Toti, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Stamattina Toti, replicando a Natale che si era dato l’obiettivo di “scippare” l’area civica al governatore, ha definito il Pd ligure la “sesta stella” del Movimento cinque stelle.

Per Natale, l’esperienza di governo regionale di Toti “si sta scontrando con forti resistenze sui territori, tra le imprese e nella società. Le persone guardano alle proposte del Partito Democratico perché le condividiamo con i territori e i cittadini”.

E qui arriva un elenco di controproposte dei dem, accusati dallo stesso governatore di essere carenti proprio su questo aspetto. “Siamo per la difesa della sanità pubblica – rivendica il segretario – contro una gestione della giunta Toti che sta portando il sistema sanitario ligure al collasso, posizionandosi al 14esimo posto per efficacia, efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria, perdendo tre posizioni rispetto al 2022, secondo il report Welfare Italia index 2023″.

Poi, prosegue, “siamo contro il rigassificatore a Vado-Savona perché crediamo nella transizione energetica e riteniamo quel progetto superato, come confermato da recenti studi prodotti dalla Camera e dal Senato, e non strategico per il Paese”.

Ancora, va avanti Natale, “siamo contro l’agenzia dei rifiuti perché pensiamo sia un inutile e costoso carrozzone, l’ennesimo poltronificio a carico dei contribuenti e che non contribuirà in alcun modo a pianificare la gestione dei rifiuti. Siamo per un confronto con i territori e per favorire i rapporti con le Regioni e realizzare impianti davvero utili alla Liguria”.

Il lungo elenco del segretario tocca poi il Piano di sviluppo rurale, per cui si dice “contro le modalità di gestione della giunta perché crediamo che il settore dell’agricoltura debba essere rafforzato e debbano essere semplificate le procedure con cui vengono assegnati i finanziamenti”.

Infine, il turismo. “Siamo per il controllo dei flussi turistici che non passa, però, dall’aumento delle tariffe dei treni delle Cinque terre, dove si scippa al territorio e si fa cassa sulle spalle di enti locali e imprenditori”.

In conclusione, Natale sottoliena che “su queste proposte stiamo costruendo alleanze con associazioni, comitati, cittadini che, come noi, ritengono le scelte di Toti sbagliate, dannose e non utili per i liguri. Sarebbe autolesionismo rubare le idee di Toti perché quelle poche che ha sono state già bocciate dai cittadini”.