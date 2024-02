Amministrative 2024, siglata intesa elettorale tra UDC e DC Rotondi in provincia di Savona

Provincia. Sabato scorso a seguito di un incontro tra il segretario provinciale dell’UDC Roberto Pizzorno e il responsabile per il ponente ligure della Democrazia Cristiana di Rotondi è stata siglata l’intesa elettorale per la presentazione di liste comuni nei comuni al voto in provincia di Savona così come avvenuto giorni fa in provincia di Imperia.

“L’attenzione massima dei due dirigenti politici sarà rivolta ad Albenga – spiegano in una nota -. Su Albenga e su tutta la provincia di Savona non si sono ancora avute interlocuzioni con nessun schieramento per la scelta dei candidati sindaci e dei relativi contenuti programmatici della coalizione. Come a livello regionale anche a livello provinciale finora le scelte dell’area di centro destra sono state assunte esclusivamente dai partiti maggiori della coalizione senza l’apporto valoriale dell’Udc e della Democrazia Cristiana di Rotondi che a Roma sostengono fedelmente il Governo di Giorgia Meloni”.

“La lista di Udc e Democrazia Cristiana di Rotondi specialmente ad Albenga sarà aperta non solo ai militanti dei due partiti o dei partiti di area moderata e cattolica ma anche alla società civile e imprenditoriale di Albenga che condivide i nostri valori irrinunciabili senza alcuna necessita di tesseramento – fanno sapere -. Ringrazio gli amici dell’Udc perché stiamo compiendo un primo passo verso un partito unico dei cristiani democratici riunendo tutte le varie sigle presenti sul panorama nazionale”.

L’onorevole Lorenza Cesa per l’Udc e l’Onorevole Gianfranco Rotondi in accordo con il Commissario Regionale dell’UDC Umberto Calcagno hanno adottato il simbolo unitario per questa tornata di elezioni amministrative in provincia di Savona che si troverà sulle schede elettorali.