Amianto, Compagnia portuale di Savona in difficoltà per i risarcimenti. PD: “Il governo ha tolto i fondi”

Liguria. “Il no del governo all’emendamento dell’onorevole PD Andrea Orlando sul Fondo amianto per i familiari dei lavoratori deceduti per asbestosi, è vergognoso e inaccettabile. È la dimostrazione che il governo Meloni e la Ministra Calderone ignorano le esigenze dei portuali liguri e delle loro famiglie rendendo più difficile il risarcimento delle vittime di amianto”.

Lo affermano Matteo Bianchi, responsabile economia e industria PD Liguria, e Roberto Arboscello, consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione.

“Una situazione che in Liguria potrebbe avere ricadute pesanti in particolare sulla Adsp del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona) e sulle due compagnie portuali”.

“Anche di recente la Compagnia portuale di Savona, la Culp, che è da sempre un’eccellenza del territorio, ha rappresentato la difficoltà nel doversi fare carico integralmente dei risarcimenti senza le risorse statali previste dal Fondo istituito. Tra il 2020 e il 2021, quando era ministro del Lavoro, Orlando aveva disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all’esposizione all’amianto nel lavoro portuale”.

“Una possibilità che è stata poi cancellata dalla ministra che ha dato parere contrario all’emendamento proposto al Milleproroghe. In questo modo il governo ha tradito gli impegni presi in Parlamento con le famiglie delle vittime” concludono i due esponenti Dem.

“Poco fa sono stato informato dai colleghi del gruppo Pd che stanno lavorando al decreto milleproroghe in commissione alla Camera che il Governo esprime parere contrario all’emendamento che ho presentato, come avevo annunciato, per ripristinare il finanziamento al fondo amianto nei porti al fine di risarcire le famiglie dei lavoratori deceduti per patologie asbesto correlate ed evitare ingiuste discriminazioni tra lavoratori. In questo modo il Governo Meloni, e la Ministra Calderone, continuano a tradire gli impegni assunti solennemente in Parlamento, beffandosi dei familiari dei portuali morti per amianto” dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

“Il Decreto della ministra di fine dicembre, relativo al cosiddetto Fondo Amianto, come avevamo denunciato – ricorda l’ex ministro dem – ignora i lavoratori portuali, soprattutto i familiari dei lavoratori deceduti per patologie asbesto correlate, escludendo i lavoratori portuali dai risarcimenti. Da ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ho stanziato 20 milioni per il 2021 e 2022 in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali”.

“A quel fondo potevano presentare domanda anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale per poter risarcire le famiglie delle vittime; questa possibilità per le Adsp è stata poi eliminata dalla ministra Calderone”.

“La ministra aveva poi assunto l’impegno in Parlamento di risolvere questa discriminazione. Oggi se confermano il parere contrario e non approvano l’emendamento che ho presentato, tradiscono gli impegni presi e soprattutto prendono in giro vergognosamente le famiglie delle vittime. Come PD continueremo – conclude Orlando – questa battaglia sino a che il Governo non rimedierà alla vergogna che ha prodotto”.