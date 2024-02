Altare, presentazione dei libri nei pubblici esercizi? Dal Comune “nessun veto”

Altare. Attività culturali nei pubblici esercizi, ad Altare nessun “proibizionismo” da parte del Comune purché si rispettino le regole. Si torna a parlare di questo tema dopo l’invito dell’associazione Ama per domani, 2 febbraio, alle 21, quando al Bar Franca verrà presentato il libro di Angela Ruffino dal titolo “Un sogno infranto”, sulla scia della polemica nata lo scorso anno in merito alla lettura di favole per e con i bambini nelle attività commerciali.

“Sono due posizioni ben diverse – spiega il sindaco, Roberto Briano – Eravamo intervenuti per le iniziative ludico-ricreative per i più piccoli perché non c’erano i presupposti normativi. Ora quelle attività vengono svolte nella biblioteca comunale in locali idonei senza alcun problema. Per quanto riguarda la presentazione dei libri, o eventi culturali di condivisione, non c’è nessun veto purché vengano effettuate le corrette (nei modi e nei tempi giusti) comunicazioni”.

Dal Bar Franca confermano “il rispetto delle regole, senza le quali non si va da nessuna parte – afferma Arianna – Il comune è informato sulle nostre iniziative, che vengono svolte senza stravolgere la natura dell’attività commerciale, completamente gratuite, e, nel caso di domani sera, a sostegno di un’associazione del paese a cui viene offerto uno spazio dove persone sedute, anziché parlare di sport o politica, ascolteranno l’autrice e i moderatori della serata”.