Alice Dorotea Colella del Kettlebell, è \"Sportivo dell\'Anno 2023\" - tanti altri riconoscimenti sportivi ottenuti in casa Polisportiva

Sportivo dell’anno 2023 – VINCE IL PREMIO PIU’ IMPORTANTE, e si laurea “SPORTIVO DELL’ANNO 2023” Alice Dorotea Colella della Sezione Only kettlebell della Polisportiva del Finale A.S.D.!!!!!!!!

Ecco la motivazione: “Costanza, impegno e determinazione nel corso degli anni le hanno permesso di ottenere di risultati di eccellenza a livello nazionale ed internazionale. In questi anni è salita molte volte sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani, Europei ed ai Campionati del Mondo. Atleta della Only Kettlebell Finale Ligure e della Nazionale Italiana, anche nel 2023 ha dimostrato il suo grande valore: ha ottenuto il 1°posto nella specialità Biathlon Elite al Campionato Italiano; il 2°posto nella specialità Biathlon Elite ed il 2°posto nella Maratona di Snatch Elite al Campionato Mondiale in Ungheria; il 1°posto nel Pentathlon alCampionato Mondiale in Ungheria a novembre. Infine a dicembre è salita sul gradino più alto del podio nella Maratona di Long Cycle Elite al Campionato Europeo svoltosi a Finale Ligure”.

Ma sono tante le persone della Polisportiva del Finale che hanno ottenuto riconoscimenti nella serata evento che si è svolta sabato 27 gennaio 2023 alle 20.30 presso l’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo:

Sempre per la Sezione Kettlebell ottengono importantissimi premi anche Marcello Pelucchi, Ljuba Lombardi, Joshua Viola e il Fondatore e Coach della sezione Christian Borghello, già vincitore del premio “Atleta dell’anno” nell’edizione 2022 dell’evento; Ottiene anche un premio la sezione stessa, per l’organizzazione dei Campionati Europei Open WKSF, svoltisi a Finale Ligure il primo weekend di dicembre;

Un importante premio viene consegnato anche alla nuova Sezione Finale Outdoor Region Sport & Events, che nel 2023 ha organizzato la prima Coppa del Mondo di Enduro e Marathon sotto l’egida dell’UCI;

Per l’A.S.D. Atletica Run Finale Ligure, settore della Polisportiva, ottengono riconoscimenti per meriti sportivi raggiunti a livello italiano: Renato Zemma, Tommaso Scola, Federico Pulino e Ferdinando Ferrati; ottiene un importante riconoscimento per meriti sportivi a livello italiano e internazionale il Vice Presidente del settore Federico Giotti;

Numerosissimi sono anche i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale ed internazionale dall’A.P.S.D. Garisti93-Artico, nostro settore di pesca sportiva, che ottengono riconoscimenti per risultati ottenuti singolarmente da diversi atleti, oltre che da equipaggi e squadre. Ottiene anche un premio la A.P.S.D. Garisti93 Artico stessa, per gli importanti risultati ottenuti;

Per quanto riguarda l’attività giovanile, l’A.S.D. Le Perle Nere di Giuele, settore di volteggio equestre della Polisportiva del Finale ottiene importanti risultati a livello regionale, nazionale e italiano con numerose atlete, atleti e squadre; tra loro premiata anche la tecnica Ilaria Magnani; premiata inoltre l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle stessa, per gli importanti risultati ottenuti;

Sempre per il settore giovanili, ottengono diversi premi gli spadisti della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sono diversi, per i risultati ottenuti a livello regionale; Letizia Bragato, ha ottenuto anche una 7^ posizione nella prova Nazionale, cat. Cadetti; premita anche la Scuola di Scherma Leon Pancaldo per gli importanti risultati ottenuti nel 2023. Ritira il premio il Maestro Sergio Nasoni, fondatore della scuola;

Rimanendo ancora nel settore giovanile, sono numerosissimi i premi ottenuti dall’A.S.D. ArteGinnastica, settore della Polisportiva del Finale, che ottiene numerosi riconoscimenti per i meriti sportivi nella disciplina della ginnastica ritmica ed alcuni in quella della ginnastica artistica. Ottiene un premio anche il settore A.S.D. ArteGinnastica per gli importanti risultati ottenuti; ritira il premio la tecnica Andrea Carola Violante insieme all’insegnante di ginnastica artistica Martina Basso; Assente gustificata la tecnica Carlotta Violante impegnata in un importante torneo internazionale in Spagna con alcune atlete;

Tra i premiati adulti ottiene un riconoscimento per l’A.S.D. Arcieri del Finale, settore della Polisportiva del Finale ASD, Walter Barducci per aver ottenuto il titolo di Campione Regionale 2023 Liguria-Piemonte nella prestigiosa categoria Cacciatori maschili Arco Tradizionale Ricurvo;

Tra i tecnici, per la Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, Sezione della Polisportiva del Finale riceve un riconoscimento il Maestro Roberto Vidimari, Responsabile di dojo affiliato Aikikai a Tovo San Giacomo e insegnante presso il dojo di Finale, per aver conseguito il grado di 4° Dan; assente in quanto impegnato in un raduno nazionale, ritirano il premio la figlia Sofia e il Maestro Giampaolo Cenisio;

Con diversi atleti sia giovani che adulti, ottiene diversi premi la Scuola di Kung Fu stile Touei Chou Finale Ligure, Sezione della Polisportiva del Finale diretta dai Maestri Roberto Civallero e Aurora Bagnasco, vengono premiati; viene premiata inoltre la Scuola stessa, per gli importanti risultati ottenuti a livello italiano in numerose gare;

Riceve un bellissimo premio, il primo riconoscimento che è stato dato in questa importante serata Tomaini Silvana, del Karate Shoo Mon, recentemente divenuto settore della Polisportiva; Silvana ha iniziato karate nel 2009 e con costanza e impegno, senza assenze agli allenamenti, ha ottenuto la cintura nera I Dan alla splendida età di 80 anni;

infine un premio molto speciale giunto in casa Polisportiva è quello consegnato a Abasini Maria Luisa, una persona che negli ultimi 25 anni ha visto crescere centinaia di ragazzi e ragazze, diventati poi atleti, allenatori, dirigenti e genitori. Il Palasport Alessia Berruti della Polisportiva del Finale ASD è tutt’oggi la “sua casa”; chiunque arriva in Polisportiva chiede e trova sempre Lei, Maria.

La Polisportiva del Finale A.S.D. è orgogliosa di aver ottenuto anche nel 2023 tutti questi importanti risultati, merito del duro, costante ed appassionato lavoro che tecnici, dirigenti e atleti fanno ogni singolo giorno.