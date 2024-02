Albissola, parla il padrone del cane accoltellato: “La zuffa era finita, chi lo ha ucciso dice il falso. Non ho più il mio Rex, non é giusto”

Albissola Marina. “Il collare e il guinzaglio. Questo mi è rimasto di Rex”. Non si dà pace Luigi, il proprietario del cane ucciso lunedì sulla spiaggia di Albissola Marina da Luca (nome di fantasia), padrone di un altro cane, in seguito a una zuffa tra i due animali.

Il dolore gli strozza la gola e le parole escono a fatica: “Era un cucciolone, voleva giocare. Aveva due anni. Non è possibile”. È quasi mezzanotte e Luigi, dopo aver letto l’articolo in cui Luca fornisce la sua versione (“Ho dovuto colpire solo per separarli”), non dorme. Non ci riesce. Pensa a Rex, e sente forte la necessità di smentire quella ricostruzione. Quando ci racconta cosa è successo la sua voce cambia: “La lite era finita. Io stavo andando via, mettevo il guinzaglio a Rex, e lui lo ha colpito: ero quasi di spalle, ho visto e realizzato quello che stava succedendo. Questo è successo. È andata così”.

Un episodio su cui le forze dell’ordine, in queste ore, stanno lavorando per fare chiarezza. Le versioni dei due infatti sono discordanti: Luca, che ieri si è presentato spontaneamente dai militari, sostiene di aver pugnalato Rex durante la zuffa, per difendere il suo cane, temendo che venisse ucciso, mentre Luigi racconta di un gesto deliberato e non necessario negli istanti successivi, in cui i due animali erano già stati separati.

Luigi è disperato, non si dà pace. Alla notte spetta un ruolo duro: lei ha sempre quel compito capace di calcare contorni, sensazioni, sentimenti e paure. Poche ore e tornerà la luce. Per mostrare i contorni delle cose. Un giorno nuovo. “Senza Rex – rimarca Luigi – e questo non va bene”.

Intanto ad Albissola è partita una gara di solidarietà per Luigi, con una raccolta fondi presso la Farmacia “Concordia” di corso Bigliati 24 e presso il Pet Store “La Pecora Nera” di via Repetto 62. “Se vi fa piacere c’è la possibilità di lasciare una offerta – fanno sapere gli organizzatori – Forza, facciamo emergere il bene e non il male”.