Albissola, l’Osa sul cane accoltellato in spiaggia: “Pene troppo leggere per chi uccide animali”

Albissola. Un cane di proprietà, (la foto è di archivio, ndr) accoltellato dal proprietario di un altro cane con cui si azzuffava sulla spiaggia di Albissola, è morto malgrado le cure cui è stato subito sottoposto; sul fatto indagano i Carabinieri.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) esprime solidarietà ai proprietari dell’animale ucciso e ringraziamenti all’Arma per gli accertamenti.

Ma evidenzia la leggerezza delle pene che ancora prevede il codice penale: l’uccisione di un cane di proprietà (art. 638) è punita con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 309 euro, mentre l’uccisione di animali è punita con la reclusione da 4 mesi a 2 anni (art. 544 bis), sempre che l’uccisore non riesca a dimostrare di aver agito in stato di necessità per difendere il suo cane.

In ogni caso non farà neppure un giorno di galera.