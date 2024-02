Albissola, cane accoltellato dopo una zuffa in spiaggia. Si cerca l’autore del gesto

Albissola Marina. Sta per entrare in sala operatoria l’alano che questo pomeriggio è stato accoltellato dal proprietario di un secondo cane, dopo una zuffa in spiaggia. Le condizioni dell’animale sono serie. L’episodio intorno alle 15 nella zona a ponente della città.

Immediato l’intervento di ENPA che ha subito mandato sul posto l’ambulanza veterinaria che ha recuperato e trasportato in clinica l’esemplare di alano, dal manto marrone tigrato.

Sono due le coltellate inferte all’animale. Si cerca il responsabile del gesto. Indagini in corso.