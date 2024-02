Albissola 2024, nasce il Comitato “Tradizione e futuro”: una lista alternativa a Nasuti

Comitato “Albissola Tradizione e Futuro” lancia la sua sfida per le elezioni comunali ad Albissola Marina, in competizione con l’ormai certa ricandidatura per il terzo mandato consecutivo del sindaco Gianluca Nasuti e del suo gruppo di maggioranza.

“Tradizione” e “futuro” sono due termini di comune utilizzo che racchiudono al loro interno un mondo di sfumature e possibili significati. La costante che può accomunarli è quella del confronto, un elemento che ad Albissola Marina negli ultimi anni purtroppo è parzialmente mancato” afferma il Comitato civico, sorto spontaneamente in questi giorni e che si prefigge l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza per favorire la “(ri)nascita della possibilità di scegliere”.

“Vogliamo dare a tutti la possibilità di esprimersi per evitare l’equivoco di un’altra lista unica come successo in occasione delle ultime elezioni comunali – fanno sapere i fautori del movimento – e di partecipare ad una serie di incontri per comprendere al meglio le necessità reali della nostra Albissola coinvolgendo direttamente la cittadinanza. Pensiamo che solo con un apporto plurale di idee si possa tracciare una strada condivisa verso un costante miglioramento”.

“Tra gli spunti di un possibile primo incontro la visione di Albissola nei prossimi dieci vent’anni: quali aspetti si vorrebbero vedere migliorati, che cosa ci si aspetta “di nuovo”, il come riuscire a far vivere la città 365 giorni l’anno”.

“Quali sono le priorità? Possiamo immaginare la vocazione turistica – prosegue il Comitato -, il decoro urbano, il presidio del territorio, ma sicuramente ce ne sono molte altre. Solo grazie al contributo di tutti potremo scoprirlo creando un vero e proprio progetto paese”.

“Una città non vive solo cinque anni ed i progetti vanno avviati indipendentemente dalla durata di un mandato amministrativo. Vogliamo valorizzare la voce dei giovani che hanno un orizzonte temporale più ampio unendola all’esperienza di chi gestisce già risorse e persone per creare un efficace laboratorio di idee che sappia trasformare le proposte in progetti concreti e realizzabili”.