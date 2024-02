Albisola, ancora chiuso il tratto di passeggiata danneggiato dalla mareggiata. I frequentatori: “E’ ora di riaprire”

Albisola Superiore. C’è un tratto di passeggiata dove sembra di sfiorare l’orizzonte. Sovrasta le onde. Insomma, un palco sul mare: qui una solida struttura in legno consente alla gente di sedersi per ammirare il panorama, leggere o prendere il sole.

Quel tratto oggi è chiuso per via dei danni causati dalla mareggiata di novembre. Ma qualcosa non va, secondo i frequentatori, che sottolineano il problema e ne vorrebbero la riapertura. “Siamo a febbraio e non ci si può andare dai primi di novembre. Sarebbe ora di ripristinare il tutto”.

C’è anche chi ha scritto una frase colorita sul cartello di divieto. Chi passeggia lungo questo tratto, uno tra i più panoramici, continua a chiedersi perché quel cartello sia ancora lì e la zona inaccessibile.

Abbiamo girato la domanda all’assessore Luca Ottonello: “I danni alla piattaforma sono stati cagionati dalla mareggiata che ha intaccato le strutture di sostegno. Si è resa necessaria e urgente l’interdizione dell’area e non è stato possibile riaprirla al pubblico in attesa di notizie circa il risarcimento danni da parte del Ministero e della Regione” spiega a IVG.it

Si aspettano dunque i fondi per procedere e la sicurezza, viene prima di tutto, come sottolinea l’Amministrazione. Una questione che viene seguita con la massima attenzione per cercare di risolvere il prima possibile.

“Dieci giorni fa l’Ufficio Tecnico del Comune” continua Ottonello “ha fatto un sopralluogo con i tecnici della Regione e della protezione civile di Roma insieme all’ assessore Sara Brizzo, ma non hanno fornito dettagli sulle tempistiche e sull’entità delle somme di risarcimento possibili a fronte della richiesta presentata dal Comune. A bilancio comunale approvato, nelle prossime settimane, il settore Lavori Pubblici darà un incarico per fare uno studio di fattibilità di ristrutturazione e ripristino della struttura a fronte degli eventi meteo-marini sempre più frequenti e potenti”.

Attesa dunque: “Siamo consapevoli, ma indirettamente responsabili, del disagio che questa chiusura comporta soprattutto a una delle zone più frequentate, apprezzate e fruite del nostro lungomare e della nostra città, ma per la nostra amministrazione la sicurezza è al primo posto e, nonostante qualche derisione che circola sui social che lascia il tempo che trova, preferiamo continuare con coerenza la nostra linea” rimarca l’assessore.

Parliamo di tempi? “Speriamo prima dell’estate, ma finchè non ci sono risorse per i lavori di consolidamento non si può riaprire”.