Albenga saluta un pezzo di storia: a fine marzo chiude Fidar Cosmesi, dopo quasi 45 anni di attività

Albenga. La città delle Torri saluta un pezzo di storia: la Fidar Cosmesi di via Giuseppe Mazzini, infatti, chiuderà alla fine del mese di marzo.

Si tratta della storica profumeria e ingrosso di articoli per parrucchieri ed estetiste, fondata nel 1980 ad Albenga, di proprietà dei coniugi Claudio Raimondo e Anna Caffa.

“Desideriamo goderci la pensione prima che sia troppo tardi, – hanno scherzato. – Se ci fosse stata continuità aziendale avremmo ancora proseguito, ma abbiamo sempre spronato nostro figlio a seguire le proprie ambizioni e ora si occupa di tutt’altro”.

“Siamo dispiaciuti per i clienti, ovviamente, ma non c’è rammarico per la decisione intrapresa, siamo contenti di poterci finalmente riposare. Un grazie a tutti i nostri affezionati clienti, da quelli storici ai più recenti, persone con le quali abbiamo condiviso il nostro lavoro, le nostre confidenze, le nostre gioie e tanti momenti di riflessione”, hanno proseguito.

E c’è anche spazio per un ringraziamento particolare: “Va a Cristina Ghiringhelli, nostra fidata collaboratrice, che per quasi 18 anni ci ha affiancato in questo bellissimo percorso, oltre ad altre persone fantastiche che hanno collaborato con la nostra azienda. Speriamo di aver reso in questi 44 anni un buon servizio alla comunità”, hanno concluso Claudio e Anna.

Queste le parole dell’assessore al Commercio del Comune di Albenga Mauro Vannucci: “Vorrei ringraziare Anna e Claudio per quello che, con la loro attività, hanno rappresentato per 45 anni, per la nostra Città. Infatti la Fidar Cosmesi, non é stata soltanto una semplice rivendita di profumi e prodotti cosmetici, ma un vero e proprio punto di riferimento per donne e uomini che volevano in qualche modo curare la propria persona”.

“I loro consigli sono sempre stati preziosi ed indispensabili per i clienti che, uscendo da quel negozio, sentendosi appagati, avevano migliorato in qualche modo il loro stato di vita”.

“Insomma Anna e Claudio, supportati dalla insostituibile Cristina, hanno in buona sostanza, fornito un prezioso servizio a tutta la Città e non solo. Vorrei ricordare come anche famosi personaggi dello spettacolo nazionale , che per riservatezza non si possono nominare, passando in riviera, non hanno mai dimenticato di fare una visita alla Fidar Cosmesi. Cari Anna, Claudio e Cristina, ci mancherete molto”, ha concluso Vannucci.