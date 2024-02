Albenga ospita il convegno regionale sul florovivaismo: “Investimenti e innovazione per tutelare il settore”

L’Auditorium San Carlo di Albenga ospiterà venerdì 9 febbraio, alle ore 15.30, un convegno sul florovivaismo ligure: criticità del settore, prospettive future e transizione green, alla presenza di personalità istituzionali e di categoria, con numerosi interventi nel corso del pomeriggio.

“Si parlerà del florovivaismo ligure, e soprattutto di quello della Piana di Albenga – spiega Stefano Roggerone, presidente CIA Liguria – Il settore, soprattutto quello delle piante in vaso, sta vivendo un periodo non positivo, i margini sono pochi e per questo appena c’è un imprevisto, per esempio problemi climatici, si va subito in difficoltà”.

“Oltre a questo vorremmo parlare del futuro, dei principali mercati delle piante e di che cosa ha bisogno la floricoltura ligure. Ricerca, innovazione e statistiche: queste sono le nostre richieste” conclude Roggerone.

“Gli obiettivi del pomeriggio sono analizzare la situazione in essere e cercare di trovare delle soluzioni per rendere migliore tutto il comparto florovivaistico. Tratteremo anche della necessità di avere fondi per gli investimenti e di nuove strategie di mercato” ha commentato Aldo Alberto, presidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani.

PROGRAMMA:

15.30 Saluti del Presidente CIA SAVONA Sandro Gagliolo

15.45 Introduzione ai lavori: Stefano Roggerone (Presidente CIA LIGURIA).

SESSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ACCORDO DI FILIERA:

16.00 Alessandro Piana (Vice Presidente, Assessore Agricoltura Regione Liguria)

16.15 Jochen Mewes (Resp. GIE Floricolo CIA SAVONA)

16.30 Giovanni Minuto (Direttore Ce.R.S.A.A. Albenga).

16.45 Alessandra De Santis (CIA BRUXELLES) SESSIONE MERCATO E STRATEGIE FUTURE

17.00 Michael Bank (Responsabile acquisti Landgard Italia)

17.15 Gianfranco Croese (Presidente Soc. Cooperativa FLORCOOP Sanremo)

17.30 Barbieri Emanuele (Presidente Coop. Ortofrutticola).

17.45 TAVOLA ROTONDA: IL PUNTO DI VISTA DELLA POLITICA SUL FLOROVIVAISMO: Sen. Giacomo Patrizio La Pietra (Sottosegretario MASAF); Aldo Alberto (Presidente Associazione Florovivaisti Italiani); Stefano Roggerone (Presidente CIA LIGURIA).

18.30 Conclusioni: Aldo Alberto (Presidente Associazione Florovivaisti Italiani)

Moderatore: Gilberto Volpara (Giornalista Telenord).