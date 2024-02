Albenga, il 3 marzo open-day della Protezione Civile

Albenga. Open day della protezione civile di Albenga domenica 3 marzo dalle 10 alle 19 in piazza 4 Novembre. Sarà un’occasione unica per scoprire il lavoro svolto dalla Protezione Civile, incontrare il personale dedicato e conoscere da vicino le iniziative in corso.

A partire dalle 15.30, saranno organizzate attività di animazione, zucchero filato, baby dance e merenda a cura di Strobe Party e Yepp Albenga. Sarà un momento di divertimento e condivisione per tutta la famiglia, mentre avrai l’opportunità di conoscere da vicino le iniziative della Protezione Civile.

Un evento imperdibile per conoscere, partecipare e supportare le importanti attività della Protezione Civile nella comunità.

Per Informazioni rivolgersi a Iat Albenga in piazza San Michele o contattare il numero 335.5366406.