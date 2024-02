Albenga, gruppo di volontari al lavoro per ripulire la spiaggia dai rifiuti

Albenga. Cittadini attivi dedicano il loro tempo alla comunità e all’ambiente ripulendo le spiagge di Albenga da rifiuti e plastica.

L’iniziativa, partita dalla signora Rosina Rumanò si sta rapidamente diffondendo, anche grazie al tam tam sui social, accogliendo il consenso di molti volontari che hanno deciso di dedicarsi all’ambiente ed in particolare alla pulizia delle spiagge del territorio.

Questa mattina l’assessore all’ambiente Gianni Pollio si è recato dai volontari consegnando loro i guanti e i sacchi messi a disposizione dalla SAT che ha dato la propria disponibilità e passerà a ritirare i rifiuti raccolti.

Afferma l’assessore Pollio: “Voglio ringraziare questi cittadini che, già da qualche giorno, si sono attivati per l’ambiente e per le nostre spiagge. A fronte di chi, senza civiltà e rispetto, abbandona i rifiuti sul territorio, ci sono ancora persone che hanno una sensibilità particolare e si attivano in prima persona per fare qualcosa”.

La Sat ha prontamente risposto alla richiesta di guanti e sacchetti e si è messa a disposizione per ritirare i rifiuti raccolti. Sono in programmate altre iniziative di questo genere per dare, tutti insieme, un contributo concreto alla pulizia della nostra città e delle nostre spiagge.