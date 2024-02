Albenga, grande successo per la tappa del Kombat Tour 2024 organizzata presso il “PalaMarco”

Albenga. Domenica 4 febbraio, dopo il successo della tappa andata in scena nel 2023, Albenga ha ospitato per la seconda volta presso il “PalaMarco” il Kombat Tour MSP. La manifestazione, capitanata da Sabrina Bernardi e Cesare Roveda, due veterani nonché ex agonisti di kick boxing e MMA, ha visto disputare una ottantina di match tra grandi e piccoli appassionando il pubblico presente sulle gradinate.

L’evento ha visto la disputa di combattimenti di varie specialità: kick boxing, muay thai, MMA, pugilato, sia contatto leggero sia contatto pieno. Durante la giornata sono andate in scena anche esibizioni di ginnastica acrobatica con Le Libellule di Albenga, fit boxe, kendo ed altro, con la disputa di alcuni tornei.

“Diciamo che l’evento è stato un successo per la città di Albenga – hanno commentato gli organizzatori -. Un grazie anche al Comune per la collaborazione”.