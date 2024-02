Albenga, Distilo attacca l’amministrazione Tomatis: “Per anni ‘non pervenuti’ e ora si vantano di ogni tipo di intervento”

Albenga. Diego Distilo, presidente del consiglio comunale di Albenga, attacca l’amministrazione del sindaco Riccardo Tomatis, giudicata “fin troppo attiva” in questi mesi che precedono le elezioni amministrative.

“Non ci sono parole per definire il sindaco Tomatis e la sua amministrazione – afferma Distilo – Dopo 4 anni e mezzo di ‘fancazzismo’ totale ora ultimamente stanno pubblicando video con ogni tipo di intervento. Negli scorsi anni hanno solo tagliato nastri per inaugurare interventi fatti da privati cercando di prendersi la paternità, ma per il resto non pervenuti. Ora stanno mettendo sui social video e foto di ogni natura, facendo vedere che svuotano perfino i cestini della spazzatura negli uffici comunali. Nell’ultimo video pubblicato sui social mostrano che sono riusciti a riprendere il lavaggio del pavimento al cimitero”.

“Ma vi rendete conto che state davvero abusando della calma dei cittadini e soprattutto, la cosa più brutta, che state giocando con l’intelligenza degli ingauni? – si chiede Distilo – Questa amministrazione non conosce minimamente la differenza tra manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria e soprattutto ha dimostrato, anche con gli asfalti, che Albenga ha residenti di serie A e residenti di serie B. Caro Tomatis e company, tornate pure a fare ognuno i vostri mestieri poiché sicuramente vi riusciranno meglio in quanto come amministratori potrete vantarvi di essere ricordati come la giunta peggiore e nullafacente della storia”.