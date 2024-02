Albenga, Ciangherotti: “Stupro 13enne a Catania monito per tutte le amministrazioni che accolgono senza progettualità. Sicurezza prioritaria”

Albenga. “Il recente stupro di una adolescente tredicenne a Catania, perpetrato da sette individui egiziani ospitati nei centri di accoglienza e abbandonati senza alcun progetto e controllo, evidenzia la necessità di riflettere attentamente sulla sicurezza della comunità prima di accogliere profughi nelle strutture comunali senza un piano chiaro”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il capogruppo forzista richiama l’episodio avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici di una struttura catanese: “Non si può e non si deve mai generalizzare – spiega Ciangherotti -, ma girarsi dall’altra parte e fingere che in determinate situazioni non esista alcun potenziale rischio, non sarebbe un approccio responsabile”.

“Un discorso che assume ancora più importanza quando si pensa al ruolo di chi si è assunto la responsabilità di amministrare e garantire la sicurezza dei cittadini – aggiunge il capogruppo ingauno -. In questo caso, un attento amministratore comunale deve trattare la propria città come un buon padre di famiglia e mettere in pratica tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di questi episodi”.

Conclude Ciangherotti: “I profughi ospitati presso l’ex Anfi sono stati collocati in via Trieste da poche settimane. Credo che una buona amministrazione, scrupolosa quando si parla di sicurezza dei cittadini, non debba preoccuparsi di nascondere il trasferimento, ma piuttosto di garantire il servizio di sorveglianza attraverso le forze dell’ordine. La ragazza coinvolta nell’incidente di Catania ha chiesto di non discriminare, e sicuramente è giusto così, ma è anche importante educare nelle scuole, negli oratori e nelle attività sportive sul modo in cui le donne vengono percepite nelle culture diverse dalla nostra”.