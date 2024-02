Albenga, al via la riasfaltatura di strada Cantone e strada Praie

Albenga. Sono iniziati questa mattina gli interventi di rifacimento asfalto in strada Cantone e strada Praie a Leca d’Albenga.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Sono iniziati gli interventi da 120 mila euro (finanziati attraverso risorse di bilancio) per il rifacimento asfalti in strada Cantone e Praie a Leca d’Albenga. Su scelta della maggioranza, finalmente siamo riusciti a dare una risposta attesa da tempo su due strade che dopo la modifica della viabilità della zona non possono più essere considerate secondarie. L’ufficio lavori pubblici, inoltre, sta provvedendo ad aggiornare l’elenco degli interventi da sottoporre all’amministrazione e, tra questo, i computi relativi alla riasfaltatura di viale Pontelungo per cui è già previsto l’intervento sulla rotonda di Porta Mulino”.

“La programmazione, inoltre, non rallenta – continua Passino – La scorsa settimana, con l’ufficio tecnico, abbiamo incontrato i progettisti incaricati della riqualificazione di Via Dante Alighieri danneggiata dalle radici dei pini presenti. L’intervento, che presto diventerà definitivo/esecutivo e potrà essere così cantierato, è particolarmente importante per la sicurezza stradale della zona nonché per bambini e bambine che quotidianamente la attraversano per l’ingresso e l’uscita dalle scuole Paccini. I progettisti sono riusciti a contemperare queste necessità anche con la tutela del patrimonio arboreo”.