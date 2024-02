Albenga 2024, prime schermaglie elettorali: botta e risposta tra Ciangherotti (Fi) e l’amministrazione Tomatis

Albenga. L’Amministrazione comunale (consiglieri di maggioranza e assessori) replica al consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti: “Siamo estremamente soddisfatti che, nel proprio primo comunicato da programma elettorale, il sig. Ciangherotti prende finalmente atto del lavoro svolto dall’amministrazione Tomatis. Ciangherotti immagina una Albenga culturale, “con la valorizzazione del patrimonio albenganese, con promozione di eventi artistici, mostre, conferenze e attività legate alla storia e all’arte locale.

“Non c’è bisogno di immaginarla: basta partecipare agli eventi promossi dal Comune di concerto con le associazioni e ai cicli di conferenze in calendario, visibili su scoprialbenga.it, con la partecipazione di appassionati e studiosi locali”.

“Per quanto riguarda la movida, Ciangherotti intende creare ‘un’atmosfera vivace e coinvolgente per i visitatori, con promozione dei locali notturni, della musica dal vivo e dell’intrattenimento in tutta la città’ e ancora ‘un ambiente sicuro e accogliente per chi vuole godersi la vita notturna, con servizi di trasporto e attività aperte fino a tardi'”.

“Anche in questo caso lo invitiamo a godersi le serate in centro città, nelle storiche piazzette del centro storico, anticipando l’invito per i weekend musicali nella zona mare per il periodo primaverile ed estivo. Mai come durante questi 10 anni, grazie alla collaborazione con commercianti e imprenditori, Albenga è cresciuta in termini di apertura locali, trovando anche nell’amministrazione un terreno fertile per accrescere le proprie attività”.

“In relazione allo sport, Ciangherotti promette di investire ‘in strutture sportive con la promozione di eventi sportivi, come tornei, gare e attività all’aperto per tutti gli sport fino ad oggi dimenticati’. Premesso come non sia chiaro quali siano gli sport ‘fino ad oggi dimenticati’, volevamo rassicurare circa gli interventi fatti solo nell’ultimo anno, ovvero, solo per citarne alcuni, l’adeguamento prevenzione incendi dello Stadio Riva, la previsione della messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche nella piscina comunale, la realizzazione della pista ciclabile e la sostituzione della pavimentazione al Palaleca. Impianti dove giocano e fanno sport centinaia di bambini e albenganesi”.

“Circa lo slogan, ‘l’obiettivo del cuore è rendere Albenga un luogo attraente per i turisti e un luogo di orgoglio per i residenti’ pur essendo consapevoli delle potenzialità infinite di Albenga, pensiamo di poter tranquillamente essere orgogliosi del fatto che questi dieci anni di governo di centrosinistri la città abbia cambiato volto, diventando il polo attrattivo di tutto il ponente”.