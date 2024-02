Albenga 2024, Podio: “Più divise sulle strade, Taser in dotazione agli agenti e cooperazione interforze”

Albenga. “Quello della sicurezza è un tema molto sentito da tutti i cittadini. La prossima amministrazione di centrodestra dovrà adottare provvedimenti volti a potenziare le risorse per migliorare la qualità della vita degli albenganesi. L’obiettivo principale dovrà essere quello di aumentare il numero degli agenti di polizia locale in servizio, in particolare sulle nostre strade”.

Lo dichiara Nicola Jacopo Podio, architetto e candidato sindaco del centrodestra di Albenga.

“La presenza di agenti in uniforme nei luoghi più sensibili rappresenta un deterrente significativo contro la criminalità e contribuisce ad accrescere la percezione di sicurezza delle persone. La sinergia tra le interforze sarà un passaggio essenziale: la polizia locale dovrà cooperare in modo strutturato con l’arma dei carabinieri e le forze di polizia dello Stato”.

“Per perseguire questi obiettivi, ci impegneremo ad aumentare le assunzioni all’interno del corpo della polizia locale. Dal punto di vista strettamente operativo, richiederemo, in collaborazione con il comando di Loano, una maggior presenza dell’unità cinofila sul nostro territorio e più agenti per rinforzare le pattuglie notturne, rinnovando anche il parco mezzi del comando. Infine, sempre in tema di sicurezza, una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione del Taser come strumento di difesa per gli agenti”.

“Il Ministero ha esteso questa possibilità anche ai comuni con più di 20.000 abitanti, includendo, potenzialmente, anche quello di Albenga. Al momento nessun agente ingauno, incluso il Comandante, dispone di questo strumento. L’introduzione del Taser contribuirà al miglioramento della sicurezza degli agenti, ridurrà il ricorso alle armi da fuoco in situazioni pericolose e avrà un effetto deterrente. Ovviamente l’adozione di questo strumento richiederà l’approvazione di appositi regolamenti interni, così come la collaborazione con le autorità competenti per l’addestramento del personale e l’implementazione dei protocolli necessari, compresa la collaborazione con le Asl locali”.

!La prossima amministrazione di centrodestra metterà in campo tutte le soluzioni possibili per aumentare la sicurezza e garantire il raggiungimento di un duplice risultato fondamentale: la serenità dei cittadini e lo sviluppo di attività commerciali in grado di rivalorizzare ogni angolo della nostra bellissima città” conclude Podio.