Albenga 2024, Podio: “Degrado in piazza Europa. Famiglie e ragazzi meritano spazi decorosi”

Albenga. “Alla base dell’offerta turistica di ogni città ci sono i servizi, ma prima ancora dei servizi, una città deve saper offrire spazi puliti e decorosi per famiglie, ragazzi e anziani. Ieri sono passato in piazza Europa, dove ho visto quello che purtroppo ho già notato da tempo e che mi è stato riferito anche da molti cittadini che sto incontrando in questi giorni”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

“La piazza, situata a pochi passi dal lungomare ingauno, è diventata un triste biglietto da visita di Albenga. C’è molto da lavorare per migliorare l’immagine di questa città, partendo dalle aree più trascurate ma anche vitali, dove risiedono molti cittadini e sono presenti numerose attività commerciali”.

“È impensabile che una città a vocazione turistica come la nostra possa lasciare cadere nel degrado le aree dove ogni giorno famiglie, bambini e anziani trascorrono parte del loro tempo per un po’ di relax”.

“Come candidato sindaco pronto ad amministrare la città di Albenga, intendo intervenire con decisione sin da subito sul decoro e sulla pulizia dei parchi e dei giardini. Se si vuole costruire un’immagine diversa di Albenga, bisogna iniziare a rendere ordinato il posto in cui viviamo. Solo così residenti, imprenditori e turisti saranno sempre più motivati a vivere, a fare impresa e a visitare la nostra città” conclude.