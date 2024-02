Albenga 2024, Nappi inizia il ciclo di incontri con la cittadinanza

Albenga. “Cominciano gli incontri con la cittadinanza” dichiara Francesco Nappi, candidato sindaco alle comunali di Albenga 2024.

Il 12 marzo dalle 15.30 alle 18.30 ci sarà il primo appuntamento a palazzo Oddo al terzo piano.

“Sarà la possibilità per me di incontrare la cittadinanza ed esporre quello che vogliamo fare per Albenga ma soprattutto un momento dove i cittadini possono dire la loro… Cosa vorrebbero cosa non va cosa manca e cosa non è stato fatto”.

“L’incontro è aperto a tutti i cittadini, agricoltori, viticoltore, associazioni a chiunque voglia qualcosa di concreto per la città e non le solite promesse da circo”.

“Alla fine dell’incontro ai partecipanti sarà offerto un piccolo aperitivo con buffet per brindare all’Albenga che sarà grazie ai cittadini stessi (Per prenotare scrivere via WhatsApp al numero 3896839612 nome e cognome)” conclude il candidato sindaco.