Albenga 2024, il Pd attacca il centrodestra: “Podio espressione di Toti e Vaccarezza sul territorio”

Albenga. “La settimana del Festival di Sanremo ha ‘regalato’ anche alla politica nostrana tantissimi spunti di riflessione e rimarcato la differenza tra chi agisce e chi si nasconde dietro alle parole pur di sfuggire alle proprie responsabilità”.

Inizia così la nota del Pd ingauno che è partito all’attacco del centrodestra e del suo candidato al ruolo di sindaco Nicola Podio. Tema principale, in questo caso, la sanità.

“Il sindaco Riccardo Tomatis, – hanno proseguito dal Pd, – intavolando un serio dialogo con l’Asl ha fatto in modo di preservare un importantissimo servizio ospedaliero come l’ambulatorio di prevenzione dell’HPV. Recandosi al festival di Sanremo, con una delegazione del comitato ‘Senza pronto soccorso si muore’, ha rialzato l’attenzione sul nostro ospedale e sul continuo depauperamento voluto da una giunta regionale, con l’obiettivo di svendere la nostra sanità ai privati”.

“La tutela della salute pubblica, la riapertura di un Pronto soccorso H24 sono da sempre battaglie che vede l’amministrazione Tomatis in prima linea, incarnando ancora una volta i valori di coerenza e responsabilità che da sempre la caratterizzano”, hanno aggiunto ancora.

Quindi, la frecciata diretta a Podio: “Tutto ciò al netto di un’opposizione comunale, che su tale tema mai si è espressa chiaramente, o meglio, lo ha fatto contro gli interessi degli albenganesi scegliendo come candidato sindaco l’espressione del ‘totismo’ sul territorio. Non è definibile in altro modo chi ha incassato più volte l’endorsment del consigliere Vaccarezza, uno dei tanti responsabili dello scempio sanitario a cui ogni giorno, purtroppo, ci tocca assistere”.