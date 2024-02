Albenga 2024, il candidato sindaco Nappi: “Taser strumento pericoloso e non adeguato alla risoluzione del problema sicurezza”

Albenga. “Se tanti residenti mi hanno chiesto di mettermi in gioco creando una squadra pronta a candidarsi alle prossime elezioni, un motivo ci sarà. Uno dei problemi più evidenti del territorio riguarda la sicurezza. Il centro sinistra tanto ha fatto ma a quanto pare non è stato sufficiente. Ovunque ti giri ad Albenga ci sono persone dedite allo spaccio, quotidianamente si sente parlare residenti e turisti che hanno avuto un furto in appartamento o uno scippo sulla strada. Nelle frazioni poi negli anni non è cambiato nulla, i furti in abitazioni sono praticamente incessanti, estate ed inverno”. Lo dichiara il candidato sindaco ad Albenga Francesco Nappi.

“Ho sentito l’esternazione del centro destra che vorrebbe introdurre i taser nella dotazione degli agenti della polizia locale – prosegue Nappi -. Credo siano uno strumento pericoloso e non adeguato alla risoluzione del problema sicurezza sul territorio. Il centro destra, invece di effettuare esternazioni di questo tipo, dovrebbe agire a Roma, dove ha redini del comando, cambiando leggi e regolamenti affinché una persona arrestata per spaccio, furto o scippo non torni in circolazione come accade oggi invece di sottostare ad una sentenza di carcerazione”.

“Noi una soluzione l’abbiamo presa in considerazione – prosegue -. Non è niente di nuovo perché funziona dov’è applicata. Ed è un deterrente permanente. Di cosa parlo? Lo saprete nei prossimi giorni durante gli incontri pubblici che stiamo programmando”.