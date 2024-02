Albenga 2024, gazebo di Forza Italia in piazza del Popolo: campagna tesseramenti e punto di ascolto per i cittadini 

Albenga. Si è tenuto questa mattina, sabato 17 febbraio, e proseguirà fino a stasera, in piazza del Popolo ad Albenga, il gazebo organizzato dalla sezione albenganese di Forza Italia in occasione della campagna tesseramenti 2024 e per raccogliere le istanze della cittadinanza in vista delle elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno prossimi.

All’iniziativa hanno preso parte Ginetta Perrone, Mariangela Borin e altri volontari forzisti. Il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio ha colto l’occasione per scambiare un saluto con i militanti e per intrattenersi con i numerosi cittadini albenganesi che si sono fermati a parlare con lui. Ha fatto visita al gazebo per un saluto “istituzionale” anche il capogruppo della Lega ingauna Cristina Porro.

Durante la giornata, i militanti forzisti si sono confrontati con i cittadini, raccogliendo le loro idee e proposte tramite un questionario composto da 4 domande rivolte al candidato sindaco. Le risposte, depositate all’interno un’urna, contribuiranno alla definizione del programma elettorale del partito.

Nei prossimi giorni, i rappresentanti della sezione ingauna di Forza Italia incontreranno il nuovo commissario provinciale Luigi Pignocca: “Siamo determinati a lavorare con impegno per costruire un futuro migliore per la nostra città – fanno sapere dalla segreteria forzista albenganese -. Auguriamo buon lavoro al nuovo commissario provinciale, con il quale siamo pronti a condividere le migliori strategie politiche per la prossima tornata elettorale di Albenga”.