Albenga 2024, Ciangherotti: “Grato a Rixi per il suo prezioso lavoro sul territorio. Cdx unito punta alla vittoria”

Albenga. “Sono profondamente grato al vice ministro Edoardo Rixi per aver dimostrato ancora una volta di avere a cuore il nostro territorio. Il centrodestra unito alle prossime elezioni amministrative è un risultato importantissimo e se siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo buona parte del merito è sicuramente anche suo”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Nella giornata di ieri, anche la Lega ingauna ha indicato Nicola Podio quale candidato sindaco per il centrodestra in vista della prossima tornata elettorale: “Insieme al coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati – sottolinea Ciangherotti -, al quale va il mio ringraziamento, abbiamo condiviso un percorso costruttivo che ci ha portati a confrontarci proficuamente con Edoardo Rixi. Il vice ministro ha dimostrato grande sensibilità e capacità di ascolto pur avendo dalla sua il diritto di individuare e proporre un candidato di bandiera”.

“Siamo già al lavoro per costruire la lista di Forza Italia – aggiunge il consigliere ingauno -, che sarà composta da persone competitive e competenti nelle varie materie dell’amministrazione pubblica. Insieme al partito, a livello locale, provinciale e nazionale, faremo il possibile affinché Forza Italia diventi il partito più votato ad Albenga”.

Conclude Ciangherotti: “Voglio fare i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti gli alleati della coalizione, perché una competizione sana è una competizione che può solo fare del bene al centrodestra in vista del voto. Con un candidato stimato e competente come Nicola Podio, puntiamo dritti alla vittoria per restituire agli albenganesi una amministrazione in grado di rilanciare e governare seriamente la nostra bellissima città”.