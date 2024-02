Alassio, nuovo treno per la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra

Alassio. Soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Alassio per l’istituzione di un treno di alto livello qualitativo destinato a stabilire un ottimo collegamento tra Milano e la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra, il cui inserimento nella rete ITT (Treni turistici italiani) – la nuova società per il turismo creata da Trenitalia – è stato annunciato ieri dagli organi di stampa. Come ha sottolineato il Senatore Gianni Berrino negli articoli pubblicati a questo proposito, si tratta di “un treno stagionale che dimostra attenzione verso il ponente della Liguria, spesso danneggiato dai tanti e troppi cantieri presenti sulla rete autostradale ligure. Uno strumento in più per rendere la nostra Riviera ancora più attrattiva”.

Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento al Senatore Gianni Berrino, che si è adoperato in prima persona per questo importante risultato, destinato a incrementare le presenze turistiche nella nostra città dalla Lombardia e che potrà essere al tempo stesso sfruttato con grande vantaggio anche per l’incoming dei turisti francesi. Obiettivo quest’ultimo al quale la nostra Ammininistrazione sta lavorando con grande impegno fin dal 2019 in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza e che ha già dato ottimi risultati”.

A questo proposito, il Consigliere del Comune di Alassio Fabio Macheda, intervenuto lo scorso novembre a Roma presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica nell’ambito del Vertice Italo-Francese per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo, aggiunge: “Visti i benefici che Alassio sta ottenendo grazie alla collaborazione virtuosa instaurata con la Camera di Commercio di Nizza nell’ambito del progetto “10 Comuni”, siamo molto soddisfatti per l’inserimento di questo treno di alto livello destinato a incrementare il legame con la Francia. Lo sviluppo dell’accessibilità e della mobilità turistica, in primis attraverso le infrastrutture aeroportuali e ferroviarie, è uno dei punti principali che abbiamo trattato nel vertice Italo-Francese che si è svolto lo scorso novembre a Roma nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica. Dunque l’istituzione di questo nuovo treno è un traguardo davvero molto importante e foriero di ottimi sviluppi futuri”.