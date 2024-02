Alassio, mobilità turistica tra Italia e Francia: incontro all’aeroporto di Nizza Costa Azzurra

Alassio. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi relativo all’istituzione di un treno di alto livello qualitativo destinato a stabilire un ottimo collegamento tra Milano e la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra, un altro momento significativo nel percorso relativo allo sviluppo dell’accessibilità e della mobilità turistica tra Italia e Francia, con positive ripercussioni sulla Riviera dei Fiori, è avvenuto lo scorso 6 febbraio. Presso l’Aeroporto di Nizza si è infatti svolta un’importante conferenza organizzata dall’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra e dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, con la quale il Comune di Alassio collabora in maniera molto proficua già da diverso tempo nell’ambito del progetto “10 Comuni”.

Insieme a molti autorevoli relatori italiani e francesi, tra cui il Presidente dell’Ufficio del Turismo di Nizza Costa Azzurra Rudy Salles, la Presidente dell’Autostrada “dei Fiori” Barbara Amerio, il Presidente di Trenitalia Francia Marco Caposciutti, l’Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa e il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, per il Comune di Alassio è intervenuto il Consigliere Fabio Macheda.

A margine della conferenza, gli studenti dell’Alberghiero dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio hanno allestito un buffet con i prodotti a marchio De.Co. di Alassio, offrendo un’ottima occasione di promozione e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche della città.

“Questo incontro – ha dichiarato il Consigliere del Comune di Alassio Fabio Macheda – ha rappresentato un momento molto importante nel percorso che abbiamo intrapreso nell’ambito della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Un’importante novità annunciata in questa occasione è quella relativa all’istituzione di un volo diretto tra l’Aeroporto di Nizza e gli Stati Uniti, ovvero una risorsa di assoluto rilievo per l’incoming turistico della Riviera. Inoltre, durante questa conferenza abbiamo potuto approfondire alcuni dettagli davvero interessanti relativi al nuovo treno turistico di alto livello che collegherà Milano alla Costa Azzurra, tra cui la presenza di una cupola trasparente in una delle carrozze, che permetterà di godere appieno del paesaggio e che sarà certamente apprezzata dai viaggiatori. Soddisfazione anche per l’operato degli studenti e dei docenti dell’Istituto Alberghiero di Alassio, che in questo evento di così alto valore e prestigio istituzionale hanno promosso con le loro preparazioni gastronomiche le eccellenze De.Co. di Alassio”.