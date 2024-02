Alassio, il sindaco Melgrati scrive all’assessore regionale Gratarola: “Preoccupato da alcune criticità in ambito sanitario”

Alassio. Nella giornata di ieri, venerdì 2 febbraio, il Sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato un’altra lettera all’Assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola, dopo la precedente dello scorso 21 dicembre, sottolineando preoccupazione per alcune criticità in ambito sanitario.

Di seguito si riporta il testo della missiva:

Chiarissimo Assessore Angelo Gratarola,

Facendo seguito alla mia missiva inviatale lo scorso 21 dicembre, avente come oggetto un’accorata richiesta di intervento nell’ambito della fisioterapia ambulatoriale e per la quale ancora attendo un Suo gentile riscontro, sono nuovamente a scriverle in quanto le criticità che Le ho segnalato non sono state superate ma, da quello che nel frattempo mi è stato riportato, ve ne sono altre in ambito sanitario che a mio avviso meritano la dovuta attenzione.

Mi riferisco questa volta in particolare ad una segnalazione ricevuta in questi giorni da parte di una cittadina di Alassio che, richiedendo un’infiltrazione articolare al ginocchio, si è sentita rispondere di rivolgersi – a seguito della delibera ALISA 324 del 19/12/23 – ad una struttura chirurgica, con la conseguenza di dover subire una lunghissima attesa.

Mi chiedo se per una semplice, ma al stesso tempo importante e non procrastinabile, prestazione ambulatoriale come quella in oggetto sia legittimo sottoporre i pazienti ad un tale percorso a ostacoli, per di più in un territorio come il nostro dove strutture come quelle a cui è stata indirizzata la signora sono veramente poco diffuse.

Torno quindi a rivolgermi nuovamente a Lei, auspicando anche un pronto intervento da parte del Direttore Generale dell’Asl 2 Michele Orlando, poiché sono fortemente preoccupato per le conseguenze che potrebbero avere le criticità che Le ho segnalato a dicembre e oggi sulla salute e sul benessere generale della nostra comunità.

Rinnovando l’augurio di un Suo autorevole intervento che possa portare a delle soluzioni concrete a queste problematiche nel più breve tempo possibile, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i più cordiali saluti.

Il Sindaco di Alassio

Arch. Marco Melgrati