Al compositore Massimo Carpegna il “Diamond Prize” della World Exceptional Musicians di Londra

Loano. La World Exceptional Musicians di Londra ha assegnato a Massimo Carpegna, direttore d’orchestra, critico musicale e compositore con partiture lirico sinfoniche diffuse in mondovisione, il premio più ambito, il Diamond Prize per la Composizione Classica/Colonna Sonora cinematografica. Carpegna condivide il premio con la compositrice russa Anna Skladannaya.

Il brano sinfonico, premiato in varie competizioni internazionali, è costituito da tre movimenti: Il tempo del coraggio, Il cammino del dolore, Inno alla libertà.

“Questo breve poema sinfonico – spiega l’autore – tenta di descrivere le emozioni e i tormenti di chi sceglie di combattere per la libertà propria e del popolo al quale appartiene; il secondo movimento solenne è come una marcia funebre in onore di chi è caduto. La conclusione è un vero e proprio inno alla libertà, al trionfo per la vittoria che zittisce, che riconduce alla pace”.

Prossimi impegni? “Il brano, che per lo stile descrittivo appartiene alla musica per immagine, parteciperà al concorso più prestigioso per questo genere, l’Hollywood Indipendent Music Award di Los Angeles, nella categoria delle colonne sonore per film non distribuiti o realizzati. È un sogno poter vincere il Grammy Awards, ma il brano merita d’essere ascoltato e giudicato” conclude Massimo Carpegna.

Massimo Carpegna è stato anche docente presso il Conservatorio di musica di Modena ed è Visiting Professor alla London Performing Academy of Music.