Ad Albenga gli alunni del comprensivo a lezione di lingue straniere dai “colleghi” liceali

Albenga. Giovedì 15 febbraio si è svolta la manifestazione “Albenga in lingua” che vede gli studenti liceali del triennio impegnati in attività linguistico-espressive e culturali nelle quattro lingue straniere oggetto di studio: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le classi dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 hanno partecipato e sono stati accolti con entusiasmo da una guida che ha avuto il compito di condurli, attraverso i corridoi del Liceo “G.Bruno” succursale di via Dante Alighieri, nelle aule dove si svolgevano i diversi laboratori teatrali e le attività.

Gli alunni hanno particolarmente apprezzato le performance teatrali dei ragazzi che hanno messo in scena, sotto la guida dei docenti, “Encanto” in lingua spagnola, “Il Gatto con gli stivali” in lingua francese e tre scenette in inglese. Hanno apprezzato anche le scenografie fatte dai ragazzi e gli effetti sonori. Ogni attività è stata accompagnata da premi che i bambini hanno gradito moltissimo.

I giochi proposti sono stati studiati per avvicinare gli alunni alle lingue straniere e i ragazzi sono stati capaci di invogliare i bambini a mettersi in gioco su argomenti a loro sconosciuti.

Particolarmente apprezzati i lavoratori dove, attraverso la musica e il ballo, venivano veicolati messaggi didattici come la metamorfosi del bruco, i colori, le parti del corpo. Grazie ai giochi di associazioni immagine/parola o agli indovinelli i bambini hanno scoperto lingue più distanti da loro come il francese e lo spagnolo o addirittura il tedesco e hanno imparato i nomi degli animali e dei cibi piuttosto che i colori.

“Ringraziamo il Liceo “G.Bruno” iniziando dalla Dirigente Barile che abbiamo visto girare tra le diverse aule, i professori che hanno costruito questi percorsi ludici e costruttivi, ma soprattutto i ragazzi che ci hanno regalato un pomeriggio ricco, divertente e stimolante sapendo includere ogni bambino nelle attività con attenzione e cortesia. Aspettiamo l’edizione 2025, con trepidazione”, affermano dall’Istituto comprensivo.