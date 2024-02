Acli Savona: proroga per le domande sul servizio civile

Savona. E’ uscita la proroga dei termini per la presentazione delle domande al bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

La nuova scadenza è stata fissata per il 22 febbraio 2024 alle ore 14:00.

Le Acli della provincia di Savona con sede in piazza Marconi, associazione di promozione sociale impegnata nel sociale e molto attiva sul territorio, propone tre progetti per altrettanti volontari, per i quali è richiesto un impegno di 25 ore settimanali a fronte di un rimborso di 507 euro, oltre che un 15% dei posti nei concorsi pubblici riservato a chi termina il servizio.

La segreteria provinciale delle Acli evidenzia “quale investimento e quale esperienza positiva rappresenta per il giovane che vi aderisce, sviluppando una maggiore conoscenza di sé e dell’ambiente lavorativo particolarmente variegato e professionale”.