A12, tamponamento tra furgone e auto: tre persone ferite

Liguria. Ancora incidenti e feriti sulle autostrade genovesi. Questa mattina, poco prime delle ore 6, un furgone e una vettura si sono scontrati violentemente nel tratto di A12 tra lo svincolo con la A7 e il casello di Genova Est, direzione Livorno.

Tre i feriti, per fortuna non gravi: due di loro, dopo le cure mediche sul posto, hanno rifiutato il ricovero in ospedale, mentre una terza persona è stata trasportata al San Martino di Genova in codice giallo per accertamenti.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Il traffico, vista l’ora, non ha subito disagi particolari, e la normale viabilità è stata ripristinata nel giro di pochi minuti dai tecnici di Autostrade per l’Italia intervenuti sul posto.