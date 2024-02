A Vado 8 nuove postazioni per autovelox mobili, 4 sono sull’Aurelia

Vado Ligure. A Vado Ligure sono stati installati sulla via Aurelia quattro nuove postazioni per autovelox mobili (due per ogni direzione). Altre tre saranno in via Piave, nella valle di Vado, e uno in via Ferraris (la strada che porta a Valleggia). Non sono e non saranno postazioni di rilievo di velocità fisse come quelle che si trovano sulla strada provinciale del Cadibona.

Sono stati scelti i luoghi dove sono state segnalate auto che viaggiano spesso sopra i limiti: “Li abbiamo installati dove ad oggi abbiamo rilevato i maggiori problemi“, ha spiegato il comandante della polizia locale, Domenico Cerveno.

Il contenitore metallico è predisposto per ospitare (temporaneamente) il rilevatore di velocità. Quando la postazione è attiva a fianco si troverà la pattuglia della polizia locale. A turno saranno attivi entro le prossime due settimane, in questi giorni la polizia locale sta ultimando le pratiche propedeutiche al loro ulilizzo.

“A rotazione posizioneremo l’autovelox per svolgere attività di vigilanza e di accertamento di superamento dei limiti di velocità – ha aggiunto Cerveno -. Confidiamo che la consapevolezza del rischio che sia in atto un controllo produca l’effetto di deterrenza a superare i limiti previsti e ad adottare comportamenti imprudenti”.

In futuro potrebbero anche essere installati sulla strada a scorrimento veloce, dove ora è impossibile farlo a causa del cantiere che restringe la carreggiata in diversi punti.