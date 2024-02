Plodio. Grifo è atterrato per la prima volta nel campo sportivo di Plodio in notturna. Ieri sera è stato effettuato il collaudo dell’elicottero Air Green, decollato da Villanova d’Albenga con lo staff tecnico e medico, in presenza di numerosi residenti del piccolo paese della Val Bormida, che hanno accolto con entusiasmo questa novità e tutto il personale del 118 Liguria intervenuto. In modo particolare, l’operatore Giorgio Picasso ha illustrato nel dettaglio come occorra comportarsi in situazioni di emergenza, soprattutto ai militi delle pubbliche assistenze ma anche ai cittadini.

“Un risultato importante dopo l’impegno profuso, servirà anche al comune di Carcare che ha un campo non adatto per l’atterraggio dell’elicottero (ossia il manto è in erba sintetica, ndr) – commenta il sindaco Gabriele Badano – Dopo l’applicazione Plodio Smart per trovare digitalmente tutti gli indirizzi di Plodio, questo è un altro tassello per vivere bene e in sicurezza in un piccolo paese come il nostro. Grazie ai volontari delle pubbliche assistenze di Carcare, Millesimo e Cairo, a Yuri Dotta in rappresentanza dell’Asl2, ai carabinieri con il comandante di Carcare, alle nostre associazioni, Pro loco, società sportiva, protezione civile di Plodio e a tutti i cittadini che sono intervenuti”.

Il sito ora idoneo si aggiunge a quelli in Val Bormida già certificati di Bardineto, Calizzano, Millesimo, Osiglia, Murialdo, Mallare, Dego, Cairo e Giusvalla, dove sono presenti superfici dotate di illuminazione che rispettano i requisiti richiesti. In caso di allerte notturne in altri luoghi, l’elisoccorso atterrerà in una di queste “piste” dove attenderà l’ambulanza per il rendez vous e il trasporto del paziente. Di giorno, invece, Grifo può raggiungere quasi qualunque destinazione, e la tendenza è quella di atterrare il più possibile vicino al luogo dove c’è l’emergenza.