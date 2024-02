A Pietra Ligure 11 parcheggi riservati a donne in gravidanza e a genitori con bimbi piccoli

Pietra Ligure. L’amministrazione comunale ha istituito undici spazi riservati alla sosta dei veicoli dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini di età non superiore ai due anni muniti di contrassegno speciale denominato “permesso rosa”.

Gli “stalli rosa”, distribuiti in tutto il centro abitato soprattutto in aree strategiche e in prossimità dei servizi di pubblica utilità, sono contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore giallo, in conformità con il Codice della strada, e segnaletica verticale riportante simbolo, dicitura e condizioni di utilizzo.

La sosta negli “stalli rosa” è consentita previa esposizione del contrassegno “permesso rosa”, rilasciato dalla Polizia Locale alle residenti e ai residenti nel Comune di Pietra Ligure in possesso dei requisiti necessari e cioè, per le donne in gravidanza il certificato rilasciato da medico specialista, per i genitori di bambini di età non superiore ai due anni l’autocertificazione con i dati utili.

Il “permesso rosa” è personale, non cedibile, non vincolato ad uno specifico veicolo, valido su tutto il territorio nazionale e autorizza alla sosta negli stalli dedicati per un massimo di 2 ore continuative. Per tutte le informazioni, il regolamento e il rilascio del “permesso rosa” rivolgersi alla Polizia Locale del Comune di Pietra Ligure in orario d’ufficio (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00, tel. 019.628419).

“Una misura concreta che attua quello sguardo inclusivo e “gentile” che, da subito, è stata la cifra del nostro mandato amministrativo – dichiarano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli Assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino e ai lavori pubblici Francesco Amandola – Gli “stalli rosa” nascono proprio da un’attenzione e una sensibilità particolari verso le persone con bisogni speciali, in questo caso prossime mamme e famiglie in una particolare fase della loro vita caratterizzata da nuove esigenze, che sono da sempre una priorità della nostra amministrazione. Siamo Bandiera Lilla da otto anni e “Comune gentile” dal 2022 e abbiamo convintamente scelto di fondare e strutturare la nostra azione programmatica su strategie e progettualità focalizzate sul “miglioramento” della vita dei nostri cittadini, valorizzando la relazione “gentile” e “positiva” tra l’istituzione e la comunità, di cui gli “stalli rosa” sono solo un piccolo ma significativo esempio che ben si inserisce in un quadro più ampio di sostegno alle donne in dolce attesa e ai genitori che potranno trovare con maggiore facilità un parcheggio in prossimità di aree strategiche, conciliando meglio i tempi della vita quotidiana”, concludono il Sindaco e gli Assessori.

Ubicazione degli “stalli rosa”

Largo veterani dello sport, presso accesso supermercato Eurospin;

Via Pinee, ad inizio strada successivo stallo riservato taxi,

Via 25 Aprile, parcheggio fronte Unità Spinale,

Piazzale Geddo, presso accesso pedonale adiacente a colonnina elettrica di ricarica,

Piazzale Spotorno, all’ingresso dello stesso,

Piazzale Einaudi parallelo Viale Repubblica, all’ingresso dello stesso,

Viale Repubblica, nei pressi supermercato Super Basko,

Via Como, all’ingresso del parcheggio fronte campo sportivo,

Viale Repubblica, parcheggio adiacente ambulatori Pietra Medica,

Via Cassullo, adiacente marciapiede e attraversamento di Corso Italia,

Via Don G. Bado, adiacente cantieri navali e Polizia Locale