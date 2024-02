A Cengio i funerali dell’imprenditore Paolo Sciutto, noto impresario edile

Cengio. Si svolgeranno domani (venerdì 9 febbraio) alle 11, nella chiesa di San Giuseppe Operaio, a Cengio, i funerali dell’imprenditore Paolo Sciutto, morto all’ospedale di Savona a 88 anni.

Molto conosciuto per la sua impresa edile, in passato aveva costruito numerose unità abitative e commerciali non solo in Val Bormida ed aveva ottenuto il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro per la dedizione e l’impegno profusi con la sua attività.

L’uomo lascia la moglie Adriana, la figlia Silvia e la sorella Armanda; questa sera, nella parrocchiale, sarà recitato il Rosario alle ore 20.