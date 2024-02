A Celle “Child’s rights”, la mostra di Drina A12

Celle Ligure. Sarà inaugurata questo pomeriggio la mostra di Drina A12, ritrattista e muralista genovese, incentrata sui volti di bambini e adolescenti lavoratori dell’Ottocento che non potevano andare a scuola e affollavano strade e marciapiedi trovando espedienti per raccogliere soldi o addirittura venivano venduti dalle proprie famiglie a botteghe, locande, cantieri e fabbriche in cambio di soldi o favori.

“Child’s rights”, i lavori di Grazia Buongiorno, in arte Drina A12, da oggi e fino al prossimo 17 marzo negli spazi di Traumfabrik, in via Aicardi. Una serie di ritratti, opere incorniciate personalmente dall’artista per sottolineare ancor più il messaggio tra il contesto, la drammaticità e la poesia di ciò che il visitatore vedrà.

Drina A12, che nel corso della sua formazione professionale ha seguito stages con artisti come Lele Luzzati, Gianni Polidori, Sergio Fedriani, per citarne alcuni, oltre alla pittura, si dedica alla Street Art e collabora con enti, associazioni e scuole, per lo sviluppo del murale legale con la convinzione che l’arte sia bene comune e debba essere messa a disposizione della comunità.

Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30.