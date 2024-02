A Cairo interesse e partecipazione al nuovo corso per animatori di turismo locale

Cairo Montenotte. Alla presentazione del corso per animatori di turismo cultuale ed appassionati di cultura locale sabato 10 febbraio scorso il salone di rappresentanza della Biblioteca cairese era gremito di persone (circa una trentina) che hanno dimostrato interesse per le tematiche proposte e l’originale progetto avviato dal Comune di Cairo Montenotte. Le materie trattate andranno dalle rilevanze naturalistiche del territorio alla storia locale, dai principali monumenti architettonici della Val Bormida alle sue valenze culturali, dall’economia valbormidese al patrimonio di leggende, tradizioni, gastronomia e dialetto del comprensorio. Sono poi previste guidate sei visite sul campo.

Ora, fino al 29 febbraio sono aperte le iscrizioni al corso, che possono essere effettuate di persona in biblioteca a oppure telefonando al sindaco (380 771 2121) o a LoRenzo Chiarlone (333 4189360). Sabato 9 marzo, alle ore 17.30, sempre in biblioteca, si terrà una riunione organizzativa per stabilire l’inizio del ciclo di incontri formativi e di visite ai centri della Val Bormida, nonché gli orari.

Spiega il Sindaco, Paolo Lambertini: “Il progetto ha un’intitolazione dialettale che ne accentua il radicamento nel tessuto culturale dei nostri posti: ‘Girulandi perchì’, ovvero ‘Passeggiando da queste parti’, in quanto l’obiettivo finale è quello di valorizzare il nostro territorio e portare gente – turisti piuttosto che residenti – a visitare i centri storici ed i monumenti della Val Bormida”.