A Cairo iniziate le riprese per “la via del carbone”, un documentario sulla storia di Funivie

Cairo Montenotte. Un documentario sulla storia di una delle filiere economiche più importanti del savonese, che racconta di un viaggio lungo oltre un secolo. E’ in lavorazione “La via del carbone”, un progetto del regista carcarese Marco Rimondi, del giornalista Marco Zinola, patrocinato dal Comune di Cairo Montenotte con un contributo di 500 euro in quanto “prerogativa dell’ente quella di sviluppare iniziative di valorizzazione e promozione del territorio, in grado di comunicare con efficacia le qualità, diversità e leeccellenze culturali, storiche e turistiche locali, mediante diversificati strumenti comunicativi”.

Il docufilm è incentrato sulla storia delle Funivie e del trasporto del carbone tra la città di Cairo Montenotte e quella di Savona, e coinvolge pertanto anche il porto e la cokeria di Bragno. Non tutti sanno, infatti, che quando furono costruite, nel 1910 (funzionanti dal 1912) divennero con i diciotto chilometri di sviluppo la linea di trasporto aerea più lunga al mondo bypassando un dislivello di 520 metri. Quello che rappresentò per decenni un vanto dell’industria italiana e dell’intera Liguria dal 2019, a seguito degli smottamenti del terreno causati dal maltempo che danneggiarono alcuni piloni di sostegno, si è trasformato in un vortice di vertenze ministeriali e sindacali: le funivie infatti sono ferme e “la via del carbone” è diventata la strada, con un massiccio trasporto su gomma di circa trecento mezzi al giorno che non è più compatibile con niente, nè con l’ambiente nè con le carenze infrastrutturali. Ad oggi è il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale la figura incaricata di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica degli impianti al fine di garantire la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto a basso impatto ambientale e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

“Le riprese sono iniziate e speriamo di poterlo presentare a fine estate – commenta Marco Rimondi – Ci stiamo avvalendo di interviste con lavoratori di Funivie e Italiana Coke, ma anche di un vasto repertorio di informazioni e immagini. Il nostro progetto è senza giudizio, ha solo l’obiettivo di raccontare una pagina storica importante dell’economia del territorio. Stiamo ancora cercando altri sponsor per realizzare un documentario esaustivo e completo”.