A Bormida smottamento in corso lungo la Sp 38: strada chiusa

Bormida. Frana in corso a Bormida, lungo la Sp 38, nel tratto che da Pian Sottano sale in frazione Chiesa. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco, intervenuti per delimitare lo smottamento che procede a valle e chiudere la strada al transito dei mezzi, anche il sindaco, Daniele Galliano.

Proprio il primo cittadino sottolinea che “il danno non è solo causato dal maltempo. Purtroppo i lavori di allargamento delle curve e di adattamento per il passaggio dei mezzi pesanti che trasportavano i pezzi del parco eolico sono stati realizzati senza la definitiva messa in sicurezza”.

“Nonostante un inverno con un clima mite nessuno è venuto a sistemare gli sbancamenti, e sono passati tre mesi”.

Ora per raggiungere Osiglia e le frazioni bormidesi a monte occorre seguire la deviazione per Pian Soprano, lungo la strada per il Melogno.

Intanto il sindaco ha allertato i tecnici della Provincia per un sopralluogo e, si augura, “un rapido intervento” per il ripristino della viabilità.

“La strada è stata chiusa dai Vigili del Fuoco intervenuti a causa del cedimento del fronte superiore a margine della strada, all’interno del cantiere, aperto da un’impresa privata, per la realizzazione del parco eolico” precisa l’ente provinciale.

“Al momento il transito è deviato sulla strada comunale di Bormida. Trattandosi di cedimenti in area di cantiere privato l’amministrazione provinciale sta provvedendo immediatamente a richiedere l’intervento dell’impresa responsabile” concludono da Palazzo Nervi.

Altra criticità nel corso dell’ondata di maltempo quella che si è verificata sulla strada intercomunale Carcare-Pallare-Plodio, per un albero caduto sulla carreggiata che ha costretto allo stop al transito di auto e veicoli. Secondo quanto appreso, l’intervento di sgombero e pulizia è già stato effettuato e la strada è stara riaperta.

Naturalmente, in diverse località valbormidesi, prosegue il monitoraggio della protezione civile in relazione a possibili conseguenze legate alle forti piogge e alla nevicata odierna.