A Borghetto le scuole incontrano l’Aned e parlano di come prevenire ogni forma di odio e di violenza

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto S. Spirito ha accordato, lo scorso 17 gennaio, il proprio sostegno al progetto formulato dall’ A.N.E.D. di Savona – Imperia, per lo svolgimento di attività a beneficio dei ragazzi frequentanti le scuole cittadine. Dopo aver preliminarmente condiviso la proposta ricevuta dall’Associazione nazionale ex Deportati nei campi nazisti E.T.S. con l’Istituzione scolastica, l’Amministrazione ha approvato lo svolgimento di incontri di introduzione storica e di riflessione civile sul tema della deportazione con le classi della Scuola Secondaria di I grado di Borghetto S. Spirito.

Il primo incontro è in programma venerdì 16 febbraio e vedrà coinvolte le classi seconde e terze. Il progetto, che potrà contribuire a formare i ragazzi e ad accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza della necessità di una società contro ogni tipo di odio e di violenza, fondata sull’integrazione e sul rispetto, proseguirà in seguito con una visita ad un sito di una delle realtà memorialistiche presenti nell’Italia del Centro-Nord, ove sono testimoniate le memorie dei primi passi del tragico sistema dei trasporti con cui i deportati

per ragioni razziali, politiche o altro venivano in ultimo condotti ai grandi campi di concentramento e sterminio fuori dai confini italiani.

Le attività proposte dall’A.N.E.D. verranno finanziate con le somme derivanti dalla rinuncia, da parte degli Amministratori comunali, ai gettoni di presenza per le sedute del Consiglio comunale.

“Grazie all’A.N.E.D. inizia un percorso di conoscenza e di riflessione per le nostre scuole, che saranno invitate ad approfondire un periodo storico che occorre conoscere e ricordare, come insegna la Senatrice Liliana Segre, 365 giorni all’anno”, sottolinea l’assessore all’Istruzione, Celeste Lo Presti.