Zone 30, in provincia di Savona c’è chi ci pensa e chi frena: “Facciamo prima rispettare i limiti che già ci sono”

Savona. Il clamore suscitato dalla decisione dell’amministrazione comunale di Bologna di rendere il capoluogo emiliano la prima “Città 30” d’Italia (cioè una città in cui su gran parte delle strade urbane vige il limite di velocità dei 30 chilometri orari) e, secondariamente, le “imprese” (anche liguri) di Fleximan, l’ignoto che mette fuori uso gli autovelox tagliandoli con un flessibile, hanno riportato alla ribalta della cronache il tema dei limiti di velocità sulle nostre strade.

I principi che hanno portato la giunta del sindaco di Bologna Matteo Lepore a ridurre drasticamente i limiti e le motivazioni che muovono il “supereroe” che attacca gli apparecchi per il rilevamento degli eccessi di velocità possono rappresentare le due facce di una stessa medaglia. In mezzo, come il taglio della medaglia di cui sopra, un imperativo che certamente metterà d’accordo i sostenitori di una o dell’altra parte: la necessità di rendere le strade il più possibile sicure, non solo per chi viaggia a bordo di un mezzo (a quattro o due ruote, a motore o non a motore) ma anche per chi si sposta a piedi.

Lasciando da parte ogni valutazione su Fleximan, che, inutile dirlo, è responsabile di alcuni reati piuttosto gravi e rischia sanzioni cospicue, vogliamo concentraci su quanto fatto a Bologna. Certo, qualche “malizioso” potrebbe obiettare che limitare il traffico in Liguria, regione già affetta da cronici problemi di circolazione e viabilità, sia ordinaria che autostradale, potrebbe rappresentare un inutile accanimento nei confronti degli utenti della strada; tuttavia l’esperimento bolognese ha portato agli estremi decisioni che, anche nel nostro territorio, non sono proprio nuove.

In molti comuni del savonese, infatti, esistono già da tempo le “zone 30”, ossia porzioni di tessuto urbano in cui vige il limite di velocità dei 30 chilometri orari. Uno degli esempi più vecchi è quello costituito da Loano, che le ha introdotte addirittura nel 2011 con la versione dell’epoca del Piano Urbano del Traffico. Per tanti loanesi (e anche chi frequenta abitualmente la città dei Doria) trovarsi davanti l’asfalto tinto di rosso ha costituito quasi uno shock. Oggi, invece, l’utilizzo di questo particolare colore per delimitare le aree in cui non si può circolare a forte velocità rappresentano quasi una consuetudine, diffusa non solo nella località ponentina ma dappertutto. O quasi.

La creazione delle “zone 30” non è omogenea su tutto il territorio della nostra provincia. In alcune città esistono da tempo, in altre potrebbero esistere in futuro, altrove (forse) non esisteranno mai, sostituite da sistemi di prevenzione differenti.

SAVONA

All’inizio dello scorso anno a Savona sono state pedonalizzate dalla giunta Russo, tra le polemiche di residenti e commercianti, alcune vie del centro città, ma almeno per ora nessuna decisione in merito alle “zone 30”: “La nostra amministrazione – ha spiegato l’assessore alla mobilità Ilaria Becco – vuole promuovere la mobilità lenta e sostenibile, le zone 30 sono uno degli argomenti che verranno approfonditi all’interno del Pums, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Dai quartieri ci arrivano richieste in questo senso, noi le vogliamo vagliare, ma è necessario, appunto, inserirle in una valutazione complessiva della mobilità cittadina”.

Nella città della Torretta ad oggi non esistono “zone 30”, ma solo alcuni tratti di strada, davanti alle scuole, dove il limite di velocità si abbassa a 30 chilometri orari.

LOANO

Come detto, Loano è stato uno dei primi Comuni savonesi a dotarsi di “zone 30” e lo ha fatto con l’approvazione, avvenuta nel 2011, del Piano Urbano del Traffico. L’obiettivo ultimo della riduzione della velocità dei veicoli era, ovviamente, quello di contrastare una delle prime cause di incidenti e, dunque, rendere più sicura la circolazione dei veicoli.

Al momento, sul territorio della città dei Doria sono istituite “zone 30” in via Dante, in via Foscolo (dove sorge un istituto scolastico) e sul lungomare. In Lungomare Marconi, in particolare, il limite di velocità è variabile: tra il primo maggio e il 30 settembre nel tratto compreso tra il passaggio a livello al confine con Borghetto e l’attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della fermata bus a servizio del “Campo Solare comunale” e della “Piccola Opera” è in vigore il limite dei 30 all’ora; nella restante parte dell’anno, cioè dal primo ottobre al 30 aprile, il limite è di 50 chilometri orari.

Per quanto riguarda il lungomare di Madonna del Loreto, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Aurelia e l’attraversamento pedonale rialzato presente in corrispondenza del sottopassaggio pedonale di collegamento con via Sant’Erasmo è in vigore il limite massimo di velocità di 50 chilometri orari. Invece, nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale rialzato e l’intersezione con viale Tito Minniti è in vigore il limite di 30 chilometri orari.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

A Borghetto le “zone 30” sono a Pineland, via Trilussa (vicino alle scuole), via Triento e Trieste (zona a margine del centro storico con lavatoio e Cinema Vittoria) e corso Raffaello in via temporanea a causa di un cantiere.

VARAZZE

“La mia posizione, unitamente a quella del comandante della polizia locale, Mauro Di Gregorio, è quella di iniziare a fare rispettare i limiti di velocità che esistono, tanto è vero che stiamo facendo una politica a favore della sicurezza stradale”, spiega il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici. Infatti proprio ieri, per tutelare i cittadini, sono stati sistemati insieme a cartelli della segnaletica, una sorta di dossi per rallentare i mezzi. “Siamo per fare rispettare i limiti di velocità esistenti – sottolinea il primo cittadino – infatti abbiamo messo a disposizione risorse per noleggiare autovelox mobili: non per fare cassa – rimarca Pierfederici – ma per salvaguardare il pedone”.

Sulla zona 30? “Beh, sui limiti a 30 o 50 è ovvio anche che il nostro territorio si presta naturalmente ad avere dei limiti a 30 all’ora, soprattutto nelle frazioni e nei centri urbani è difficile andare a più di quella velocità e si rischia. Quindi ci potrebbe essere, in futuro, l’individuazione di determinate zone a 30, così come magari anche con qualche limite superiore, ma sempre ovviamente contestualizzando la zona in cui si è”.

VAL BORMIDA

Cairo Montenotte, Carcare e Cosseria hanno già istituito da tempo zone con il limite 30. Per quanto riguarda il Comune più grande, come spiega il sindaco Paolo Lambertini, “via Bertolotti è una strada stretta, comunque molto frequentata per la presenza dell’ufficio postale e nelle vicinanze dell’ospedale. Esiste l’indicazione anche se è difficile farla rispettare”. A Carcare invece il limite interessa l’area del polo scolastico, dove recentemente è stato posizionato anche un velobox nella stessa zona, come in via Barrili, ci sono da tempo dissuasori rialzati. Più datata, invece, la decisione di Cosseria: una delle battaglie del sindaco Roberto Molinaro era stata quella per tutelare i residenti della frazione di Case Lidora, nel tratto lungo la Sp 28 bis, dove in passato si erano verificati gravi incidenti, diminuiti grazie al limite 30 e al posizionamento di due velobox e dossi in corrispondenza delle strisce pedonali.