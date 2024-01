Violenza sulle donne e femminicidio: nell’ex-Chiesa Anglicana di Alassio il corso di Luciano Garofano e Franco Morizio

Alassio. La prevenzione, le attività tecnico scientifiche sulla scena del crimine, e l’attività dinamica e operativa della polizia giudiziaria alla luce della riforma Cartabia: tutto questo e molto altro sarà al centro, giovedì 25 gennaio, del corso per addetti ai lavori organizzato dal Comune di Alassio e dalla Polizia Locale per trattare un tema quanto mai attuale come la violenza sulle donne e il femminicidio. Interviene portando la propria autorevole testimonianza ed esperienza il Gen. B. Luciano Garofano, già comandante dei RIS di Parma e Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, le cui indagini e il clamore suscitato a livello anche mediatico in occasione della strage di Erba, del delitto di Novi Ligure, del caso Cogne e del delitto di Garlasco, hanno ispirato la serie televisiva R.I.S – Delitti Imperfetti. Insieme a lui giovedì ci sarà Franco Morizio, già Comandante di Polizia Locale, Responsabile della Sezione di Polizia Locale e Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi. A moderare l’incontro Francesco Parrella, Comandante della Polizia Locale e Dirigente del Comune di Alassio, nonché referente della Liguria per la sezione Polizia Locale dell’Accademia Italiana di scienze forensi.

La prima parte della giornata di lavori sarà di tipo teorico e riguarderà: le attività tecnico-scientifiche sulla scena del crimine nei casi di abuso alle donne; la pianificazione delle operazioni di ricerca, raccolta e confezionamento di reperti e tracce; la raccolta delle prove documentali e testimoniali; l’attività dinamica e operativa della polizia giudiziaria alla luce della Riforma Cartabia in materia di Codice Rosso. La seconda parte sarà invece di tipo pratico e si concretizzerà in un’esercitazione in ambiente chiuso per l’individuazione dei corpi di reato e delle tracce; l’uso di luci forensi per l’individuazione di tracce latenti e del luminol per l’individuazione delle tracce di sangue datate e diluite; il prelievo e conservazione di reperti e tracce di interesse. La giornata si chiuderà con discussione, question time e prove di valutazione. I partecipanti che supereranno i test di valutazione proposti riceveranno un attestato con profitto.

“Dopo il grande successo del corso ‘Pirateria della strada e rilievi tecnico scientifici in casi di omicidio stradale ed eventi sospetti’ tenuto lo scorso anno dal Gen. B. Luciano Garofano e da Franco Morizio, entrambi questi autorevoli professionisti hanno nuovamente accettato il nostro invito a portare il proprio contributo ad Alassio con un importante corso teorico e pratico specificatamente dedicato ai femminicidi e alla violenza sulle donne. Ad entrambi un grazie sentito per consentirci, con i loro interventi, di offrire agli addetti ai lavori un valido e indispensabile approfondimento per essere preparati al meglio nell’affrontare questi crimini di così triste attualità”.