Vigile urbano salva la vita ad un bambino colpito da una scarica elettrica: Bruno Folco premiato 47 anni dopo l’eroico gesto

Borghetto Santo Spirito. Sarà premiato sabato 20 gennaio 2024, cioè 47 anni dopo il suo eroico gesto, Bruno Folco, ex vigile urbano di Borghetto Santo Spirito che il 7 luglio 1977 salvò la vita ad un bambino che stava morendo folgorato.

La storia è datata 7 luglio 1977, quando Folco salvò di fatto la vita di un bambino di 12 anni, Roberto Cogliati, colpito da una violenta scarica elettrica in spiaggia. E lo fece a costo della sua stessa vita, strappandolo alla “morsa” della corrente e svenendo in seguito all’accaduto. Il piccolo restò poi in coma e venne curato dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove rimase ricoverato un mese circa.

Roberto, che vive a Lecco, non si è mai dimenticato di quel vigile-eroe: a distanza di anni lo ha cercato e ritrovato. Purtroppo le ricerche sono state rese difficili da un probabile errore di trascrizione ad opera dei giornali dell’epoca, con il cognome del vigile scritto in modo errato. Ma alla fine l’incontro, carico di comprensibile commozione ed emozione, c’è stato lo scorso anno, con uno scambio di abbracci e qualche lacrima di felicità.

Oggi, a distanza di 47 anni, il Comune di Borghetto Santo Spirito ha deciso di conferire un riconoscimento al vigile eroe. La cerimonia si terrà sabato 20 gennaio alle 10.30 presso la sala consiliare “Stefania Maritano” in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, santo protettore della polizia locale.

Nell’occasione verrà illustrata l’attività operativa del comando di polizia locale relativa all’anno 2023 e verranno conferiti encomi agli agenti che si sono distinti durante l’espletamento del servizio.